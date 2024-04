Miguel Ángel Russo rompió el silencio por pésimo estado en el que se le vio; estremecedor relato

“Mi enfermedad requiere siempre atención, no la puedo descuidar. Mi médico es el que más contento está. Mientras él esté contento conmigo. Ni cuenta me doy. Uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir. Pero en definitiva yo no... A ver, puede ser algo emocional, pero no es salud. El médico está contento, no hay problemas. Yo necesito controles como toda la gente que tiene mi edad”, manifestó el entrenador.