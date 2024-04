Presidente de General Motors para Sudamérica habla por primera vez: con nostalgia y dolor, explica por qué cerró la planta tras 70 años

General Motors no solo se va de Colombia: “la compañía comprende el impacto de esta decisión”

SC: No divulgamos números financieros en el país. Lo que puedo decir es que en este aumento de presión competitiva, con un volumen más bajo de producción, con un uso tan bajo de la capacidad de producción (de solo el 9 %), los resultados financieros no son buenos y se hacen insustentables en el largo plazo. Por esa razón, tomamos la decisión de no continuar con la producción, pero comercialmente seguimos adelante.