Cierre esperado: pocas ganancias, desplome en ventas y electrificación en marcha llevaron a General Motors a cerrar su planta en Colombia

Un cierre imprevisto, pero esperado. Después de casi siete décadas de operación, General Motors (GM) decidió cerrar e iniciar el proceso de desmontaje de su planta Colmotores ubicada en Bogotá, al anunciar cambios en sus operaciones en Colombia y Ecuador. Una decisión impensada para algunos, pero prevista para otros, y es que el cierre de la fábrica no es más que el coletazo de una serie de infortunios que se empezaron a ensamblar desde tiempo atrás.

“Era previsible. Nosotros ya veíamos que tenía una operación muy reducida en Colombia con un portafolio muy limitado, y si le sumamos la desaceleración del sector, simplemente llegó la gota que rebosó la copa. Es una decisión que no sorprende”, aseguró Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos.

General Motors no solo se va de Colombia: “la compañía comprende el impacto de esta decisión”

Y aunque GM no dio las razones explícitas que llevaron a la compañía a empezar desde ya el desmontaje y cierre de la fábrica, hay argumentos tácitos que ayudan a ilustrar que lo acontecido no se trató de una decisión de última hora.

“¿Ellos qué estaban ensamblando últimamente? Ellos suspendieron el ensamble y comenzaron con el Joy, pero no tenía mucho sentido ensamblar un vehículo de combustión en un sector que está pidiendo una transición a nivel mundial”, señaló García.

No obstante, para 2023 el sector tuvo un punto de quiebre y las ventas se cayeron, por lo que las apuestas de GM Colmotores se quedaron en una utopía. Ese año se vendieron 186.222 vehículos nuevos en Colombia, un desplome del 29 por ciento. Chevrolet, la marca de General Motors, tuvo una participación de 12,8 por ciento, 42,1 por ciento menos que en 2022.

“El modelo de la industria automotriz viene cambiando desde hace años, y en ese sentido todos los fabricantes en el mundo han optimizado sus procesos para responder a la nueva realidad. Esta ha sido una decisión difícil en la que la empresa consideró todos los escenarios posibles para mantener su operación, pero los contextos económicos nacional e internacional no dejaron otra alternativa”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).

Una fuente cercana a GM explicó a SEMANA que, tras el cierre de la planta, ahora buscarán fortalecer la marca de la compañía. “Se evaluaron múltiples opciones, y después de no encontrarse ninguna que pudiera garantizar la sostenibilidad financiera y la competitividad, se tomó la decisión de cerrar la planta de ensamblaje y fortalecer la presencia de la marca en Colombia y en Ecuador”, dijo.

En todo caso, la fuente dejó claro que el cierre de la fábrica no obedece a la ideología del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Fíjese que en Ecuador el Gobierno es de una línea ideológica totalmente diferente a la de la administración Petro. Entonces, esta no es una decisión como podría estar ocurriendo con otras empresas de la economía colombiana”, agregó.

Para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Comercio, el cierre de la planta de Colmotores no deja de generar alarma en la industria del país. “No es un buen signo que compañías representativas de 70 años en el sector industrial tomen una decisión de esta dimensión. Es triste por cuanto la industria tiene que ser uno de los motores de reactivación y de crecimiento de la economía. Me preocupa que este no sea un caso aislado y sea un signo de alarma en el sector industrial en el país”, enfatizó.