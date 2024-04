¿Subirá el costo de los carros en Colombia tras cierre de planta de General Motors?

¿Subirá el costo de los carros?

General Motors le envió un parte de tranquilidad a sus consumidores, destacando que no se verán afectados por esta decisión.

“Es importante resaltar que, los clientes no se verán afectados por la decisión de finalizar el ensamble de vehículos en el país. La red de concesionarios está operando normalmente, incluyendo los puntos de venta de nuevos vehículos, talleres y servicios de posventa, garantizando un servicio con calidad y rapidez”, señaló.

General Motors no solo se va de Colombia: “la compañía comprende el impacto de esta decisión”

Frente al aspecto de los precios, GM sostuvo que ha creado una estrategia para que los precios se mantengan y la dinámica no se vea alterada de ninguna manera, esto teniendo presente la volatilidad del dólar y los cambios que normalmente se presentan en cualquier mercado, por lo que se espera que no haya fuertes transformaciones al respecto.