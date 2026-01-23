Vehículos

General Motors toma decisión con uno de sus vehículos más populares: analizan futuro de otro de sus autos más queridos

De esta forma, la compañía ha respondido a las medidas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de enero de 2026, 2:08 p. m.
General Motors decidió restructurar las operaciones en China.
General Motors trasladará la producción de su SUV compacto Buick Envision de próxima generación, que actualmente se fabrica en China, a una planta en Kansas en 2028, debido a la presión a la que se ven sometidos los fabricantes de automóviles para repatriar la producción de los vehículos vendidos en Estados Unidos.

Así lo anunció el fabricante estadounidense, que probablemente dejará de fabricar su Chevrolet Bolt totalmente eléctrico, que se produce en la misma planta, en aproximadamente un año y medio.

La medida de General Motors es una respuesta a las decisiones políticas del presidente Donald Trump, cuyos aranceles han encarecido la importación de vehículos desde China. Al mismo tiempo, la administración Trump ha eliminado los incentivos fiscales de 7.500 dólares para los vehículos eléctricos, lo que los hace menos asequibles para los compradores de automóviles.

El Chevrolet Bolt se fabrica en la planta de Fairfax Assembly en Kansas, utilizando baterías de la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL), según ha declarado un portavoz de General Motors, en palabras recogidas por Bloomberg.

Si el vehículo se vende bien, el fabricante de automóviles podría decidir continuar con el modelo, pero tal y como están las cosas, la fábrica solo fabricaría el Envision, que funciona con gasolina, y el Chevrolet Equinox.

El Equinox es el tercer modelo más vendido de General Motors en Estados Unidos después de sus grandes camionetas ‘pickup’. Buick vendió 42.000 unidades del Envision el año pasado, lo que supone una caída del 11% causada en parte por las restricciones al comercio con China.

General Motor tiene varios vehículos eléctricos en su portafolio en Colombia.
General Motors y Honda frenan colaboración

Honda ha decidido suspender la producción, antes de finales de 2026, del modelo actual de sistema de pila de combustible que se produce en Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM), una empresa conjunta entre Honda y General Motors (GM).

Tras la suspensión, Honda utilizará el sistema de pila de combustible de nueva generación que desarrolla de forma independiente.

FCSM se fundó en enero de 2017 en Brownstown, Michigan, como la primera empresa conjunta en la industria automotriz dedicada a la producción de sistemas avanzados de pilas de combustible. Ambas compañías combinaron sus respectivas experiencias en las áreas de desarrollo, producción y adquisición, logrando diversas sinergias, como el desarrollo de sistemas de pilas de combustible, la introducción de tecnologías de producción de vanguardia y la reducción de costos mediante la unificación de proveedores de piezas.

Dados los resultados positivos de esta colaboración, ambas compañías mantuvieron extensas conversaciones sobre la continuidad del negocio de FCSM y llegaron a un acuerdo para suspender la producción de sistemas de pilas de combustible en FCSM.

De cara al futuro, Honda seguirá aprovechando las tecnologías de sistemas de pilas de combustible de última generación desarrolladas independientemente por la firma japonesa y se esforzará por ampliar aún más las oportunidades para que su negocio de hidrógeno se convierta en uno de los nuevos segmentos principales de Honda.

Honda sorprendió con el lanzamiento de un cohete, un paso significativo para su historia y para Japón.
Además de esforzarse por lograr la neutralidad de carbono para todos sus productos y actividades corporativas para 2050, Honda está trabajando para lograr un “impacto ambiental cero” no solo de sus productos, sino de todo el ciclo de vida del producto, incluidas sus actividades corporativas, con iniciativas en neutralidad de carbono, energía limpia y circulación de recursos.

Al tiempo que posiciona el hidrógeno, junto con la electricidad, como portadores de energía de alto potencial, Honda ha estado llevando a cabo una investigación y desarrollo de tecnologías de hidrógeno y celdas de combustible durante más de 30 años.

*Con información de Europa Press.

Venta de camiones, en 2025, quebró tendencia a la baja que arrastraba desde hace dos años: así le fue al sector

