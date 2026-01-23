Vehículos

Carros híbridos y eléctricos seguirán impulsando venta de autos, pero los pronósticos para 2026 no son los mejores, según expertos

Morningstar DRBS ha señalado que los principales mercados del mundo experimentarán un desaceleración importante frente a los números registrados en 2025.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

23 de enero de 2026, 12:54 p. m.
Los vehículos eléctricos e híbridos seguirán impulsando el mercado en 2026, aunque se prevé una desaceleración en países como China.
Las ventas mundiales de turismos crecerán alrededor del 2% en 2026 y 2027, según un informe elaborado por Morningstar DRBS, que prevé una ralentización del crecimiento en China y una leve recuperación del mercado en Europa, así como cierta estabilización en Estados Unidos.

El mercado europeo aumentará su participación en el mercado, según los analistas. Foto: Getty Images

En concreto, en China, el mayor mercado de vehículos de pasajeros, estima una ralentización del crecimiento a medida que desaparezcan los incentivos, aunque los vehículos de nueva energía deberían seguir expandiéndose y el volumen total de unidades debería estabilizarse en torno a los 27,5 millones de unidades.

Por su parte, la agencia crediticia prevé que el mercado estadounidense se mantenga estable en casi 16 millones de unidades anuales hasta 2027, mientras que Europa debería experimentar una leve recuperación, con un aumento previsto del volumen de vehículos de pasajeros de alrededor del 2 % en 2026 y 2027, hasta alcanzar unos 13,5 millones, respaldado por el crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos (VE).

En materia de precios, debido al entorno económico de bajo crecimiento y al exceso de capacidad de producción en China y Europa, DBRS no espera que los fabricantes tengan margen para aumentos de precios significativos en los próximos dos años.

“Esperamos que 2026 sea un año difícil para muchos fabricantes tradicionales, que se enfrentarán a múltiples dificultades en el mercado mundial. A pesar del crecimiento estimado de alrededor del 2 % en las ventas mundiales de vehículos de pasajeros en 2025, esperamos que las ventas y la rentabilidad se estabilicen en 2026 y solo mejoren modestamente en 2027″, ha resumido DBRS.

Carros electrificados representarán un 30 % de las ventas en Europa

La cuota mundial de los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables en todas las matriculaciones habrá aumentado hasta cerca del 20 % en 2025 y se espera que la cuota siga aumentando en China hasta superar el 65 % en 2026.

La adopción de los vehículos eléctricos en Estados Unidos ha sido más lenta, y DBRS espera que siga estancada en 2026. Foto: Getty Images

En Europa, la cifra probablemente rondará el 30 %, impulsada por el desarrollo de la infraestructura de recarga, los avances en la tecnología de las baterías que contribuyen a la asequibilidad y a la reducción de la ansiedad por la autonomía.

Por el contrario, la adopción de los vehículos eléctricos en Estados Unidos ha sido más lenta, y DBRS espera que siga estancada en 2026 debido a los retrocesos en las políticas, las deficiencias en las infraestructuras y los altos costes, lo que ha provocado que algunos fabricantes se decanten por los híbridos y los motores de combustión interna (ICE).

“La cancelación de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en Estados provocó que el número de matriculaciones de vehículos eléctricos nuevos en el país alcanzara su mínimo en varios años a finales de 2025”, ha apuntado DBRS.

Asimismo, en cuanto a los fabricantes chinos, DBRS espera que sigan aumentando su cuota en su mercado nacional, aunque a un ritmo más lento, y reforzarán su presencia en el sudeste asiático y Europa a medida que el mercado chino se vaya saturando.

Retos para la industria automotriz

Los retos a los que se enfrenta la industria automovilística mundial están afectando negativamente a las previsiones de rendimiento operativo y financiero de los fabricantes. Los principales mercados están afectando negativamente a las ventas, mientras que el exigente entorno competitivo en China perjudica el rendimiento de los fabricantes no chinos en el país.

La cuota mundial de los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables en todas las matriculaciones habrá aumentado hasta cerca del 20 % en 2025. Foto: Getty

Mientras tanto, la actual transición tecnológica hacia una mayor cuota de vehículos eléctricos y autos definidos por software en Europa y Asia está requiriendo una gran inversión, lo que está reduciendo los márgenes operativos y los flujos de caja.

Por último, DBRS espera que los aranceles sigan contribuyendo a la incertidumbre geopolítica y normativa, con un posible impacto adverso en las operaciones y los resultados financieros de los fabricantes. “No esperamos que ninguno de estos retos se disipe a corto o medio plazo, lo que podría llevarnos a tomar nuevas medidas negativas en materia de calificación crediticia en los próximos dos años”, ha señalado la agencia.

