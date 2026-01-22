¿Qué carros exporta Colombia a Ecuador? Negocio se vería afectado por la guerra la guerra comercial entre ambos países

La relación comercial entre Colombia y Ecuador, que se ha visto agitada por las recientes medidas arancelarias impuestas desde el vecino país y las acciones tomadas por el gobierno, podría afectar al sector automotriz.

Desde la planta de Renault-Sofasa, se envían más de 3.000 unidades a Ecuador, al año. Foto: Renault Sofasa

Una de ellas es la de aplicar, desde Ecuador, un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026.

Debido a esto, son varias las consecuencias que esta nueva guerra comercial tendría sobre el mundo automotor, pues, por un lado, se vería afectado el mercado de autopartes y, por el otro, la exportación de vehículos hacia Ecuador resultaría impactada, pues desde la planta de Renault-Sofasa, instalada en Envigado, se envía una cantidad importante de vehículos hacia ese país.

Justamente, desde la firma del rombo resaltaron el papel de Ecuador para las relaciones comerciales con Colombia y señalaron que cualquier medida terminaría por afectar a ambos mercados.

“Desde Renault-Sofasa vemos con preocupación cualquier medida que pueda afectar el comercio bilateral y la integración regional. Ecuador es un aliado comercial natural de Colombia”, indicaron desde la compañía con sede en Envigado.

De igual forma, explicaron que es necesario apostar por soluciones diplomáticas para evitar un impacto drástico al mercado entre ambas naciones.

“Confiamos en que, a través de canales diplomáticos, se encuentren soluciones que permitan mantener una relación comercial equilibrada”, agregó la compañía.

“Nuestro foco está en seguir fortaleciendo la competitividad de la industria, promoviendo el comercio regional y protegiendo una cadena de valor que genera empleo, inversión y desarrollo económico tanto en Colombia como en los países vecinos”, señalaron desde Renault-Sofasa.

La importancia del mercado entre Colombia y Ecuador es clave para Renault, pues durante 2025 se exportaron a ese país 3.277 unidades, monto que significa el 9,4 % de la producción total de la planta instalada en Envigado.

Al respecto, la famosa Renault Duster es la referencia más enviada al vecino país, con un total de 1.800 unidades, aproximadamente, según la compañía. De igual forma, además de esta SUV, desde Sofasa se producen los populares Logan, Sandero, Stepway y Kwid, que también son enviados para abastecer el mercado ecuatoriano.

De igual forma, desde la Asociación Nacional de Exportadores, Anladex, indicaron que otras compañías, además de Renault, se verían afectadas por esta decisión impuesta por Ecuador.

“Algunas de las compañías colombianas que más venden en Ecuador son: XM Compañía de Expertos en Mercados, Colgate Palmolive, Hino Motors Manufacturing Colombia, Manufacturas Eliot, Renault Sociedad de Fabricación de Automotores, Toyota Tsusho de Colombia y Syngenta”, dijeron desde el gremio..

La planta de Renault-Sofasa en Envigado. Foto: Cortesía: Renault-Sofasa.

¿Cómo se afecta la venta de autopartes?

La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) también manifestó su preocupación por la tensa relación entre Colombia y Ecuador.

Desde el gremio, indicaron que se trata de una medida que “impactaría de manera directa el intercambio comercial binacional y, en particular, la cadena de vehículos, motocicletas, partes y repuestos”.

Asopartes señaló que dentro de los bienes con mayor exposición a esta decisión se encuentran los vehículos, motocicletas, las auto y moto partes, insumos críticos para el abastecimiento del mercado posventa, la operación de talleres y la movilidad cotidiana.

De igual forma, dejó claro que, en la práctica, un incremento arancelario de esta magnitud se traduce en mayores costos de importación al Ecuador, presiones al alza en los precios para el consumidor final ecuatoriano y tensiones en la disponibilidad de referencias, especialmente en los segmentos de alta rotación del mercado de repuestos.

Asopartes advirtió que, más allá del impacto en precios, este tipo de medidas puede generar efectos no deseados sobre la formalidad del mercado ecuatoriano.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador podría aumentar la informalidad y el contrabando en el sector de las autopartes. Foto: Asopartes

“Cuando se encarece el comercio legal y se restringe el abastecimiento regular, aumenta el riesgo de que canales informales e ilegales ganen participación, afectando la competencia leal, la trazabilidad del repuesto y la seguridad vial de los usuarios”, indicó el gremio.

Para Colombia, el sector de autopartes es un componente relevante de la economía productiva y exportadora. De acuerdo a las cifras del Radar de las Autopartes de Asopartes – CVN, a noviembre de 2025, con fuente oficial DANE, las exportaciones colombianas de autopartes se ubicaron en los USD 222,74 millones (FOB), reflejando una dinámica sostenida del sector en los mercados regionales.