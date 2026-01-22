Luego de que Ecuador anunciara aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también anunció la imposición de un arancel de un 30 % a 20 productos que se importan a ese país.

Gobierno nacional anuncia que hará uso de los canales legales para hacer frente a la decisión de Ecuador de imponer aranceles

Además, el Gobierno de Petro anunció que se suspende la venta de energía a Ecuador a partir de las 6:00 p. m. de este jueves 22 de enero.

Tras esa guerra comercial que se desató entre ambos países, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, se refirió a los productos que se verán afectados en Colombia.

“En primer lugar, energía. Nosotros le vendemos energía a Ecuador. Acordémonos de que cuando dejamos de vender energía, parte de Ecuador tuvo un racionamiento de 14 horas diarias, porque no había energía colombiana. Pero también productos de la manufactura, farmacéuticos, cosméticos, productos de la agroindustria, como el azúcar, la confitería. Los vehículos, confecciones, fungicidas”, advirtió Díaz en El Debate.

En tal sentido, el presidente de Analdex dijo que se trata de una “canasta diversificada” de productos que se verán salpicados por dicha guerra comercial entre Colombia y Ecuador, que llega a casi dos mil millones de dólares.

“Por su parte, Ecuador nos vende productos del mar, la harina de pescado, el atún, las conservas, los langostinos, el camarón, cacao, frijol, tableros de madera. Entonces, es un comercio diversificado, dinámico, que se vería afectado por esta decisión”, agregó.

Por otra parte, Freddy Mauricio Cevallos, presidente de Camecol, fue consultado en El Debate sobre la decisión del Gobierno Petro de no venderle energía a Ecuador a partir de las 6:00 p. m. de hoy jueves, 22 de enero.

“Yo me niego a pensar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con todo el grupo de asesores que tuvo previo a la toma de decisión del incremento del arancel, no midió, o no tuvo un ‘plan B’, respecto a este efecto importantísimo como la energía”, señaló Cevallos.

Cevallos también indicó que desde el gremio que lidera, ya le hicieron saber al presidente Daniel Noboa cuáles son los efectos en medio de esa crisis comercial con Colombia.

“Esta decisión no es acertada del todo. Una decisión mal combinada, producto de una decisión de seguridad, trasladarla hacia una afectación comercial, es lo más grave que puede suceder; hoy, más que nunca, lo único que realmente podrá llegar a subsanar antes de que se vuelva a convertir o siga avanzando y se traduzca en costos adicionales, es la conversación madura y diplomática entre las autoridades y toda su estructura comercial, de tesorería, legal, etc.”, aseveró Cevallos en El Debate.