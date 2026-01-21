Gobierno nacional anuncia que hará uso de los canales legales para hacer frente a la decisión de Ecuador de imponer aranceles

En la mañana del 21 de enero de 2026, el país conoció el pronunciamiento del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, el cual señaló que a partir del primero de febrero de 2026 se emitirán medidas arancelarias para productos provenientes de territorio colombiano.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

Daniel Noboa señaló que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Comercio señaló que, en cabeza del Gobierno nacional, hará uso de los canales legales necesarios que tiene a su alcance para dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos a partir del mes de febrero.

“Usaremos las vías e instrumentos jurídicos a los que Colombia puede acudir. Pero Ecuador es un país hermano y socio relevante para Colombia y, en ese sentido, los equipos técnicos han mantenido un diálogo permanente y de beneficio común”, manifestó la ministra Diana Marcela Morales Rojas.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Semana

Por otra parte, la líder de la cartera señaló que el país cuenta con instrumentos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como los aranceles inteligentes, para garantizar un trato recíproco y una cancha de juego equilibrada en defensa de los intereses de Colombia, los cuales aplicará de ser necesario”.

Hay que señalar que el Gobierno nacional destaca que, por medio de un trabajo por partes de las autoridades de ambos países, se venía sosteniendo un diálogo para abordar los temas de seguridad fronteriza, por lo que el anuncio del vecino país resulta inconsistente con ese proceso.

Cifras del comercio entre las dos naciones

En el primer caso, la cartera señala que entre enero y octubre de 2025, el comercio (exportaciones más importaciones) entre Colombia y Ecuador alcanzó los 2.209 millones de dólares, con un saldo a favor para Colombia de 849 millones de dólares.

Los aranceles iniciarían el primero de febrero de 2026. Foto: Getty Images

Junto a esto, las exportaciones colombianas a ese país en esos diez meses sumaron 1.529 millones de dólares, de los cuales el 72,3 % correspondió a bienes no minero-energéticos.

Por último, se destacó en el comunicado de prensa que los principales productos que se exportan a Ecuador son energía eléctrica, medicamentos, insecticidas y camiones, entre otros, los cuales circulan por los pasos fronterizos autorizados entre los dos países.