MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

En la mañana del miércoles 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa señaló que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, rechazó, por medio de un pronunciamiento en redes sociales, la determinación de Ecuador de imponer esta medida arancelaria contra Colombia.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

“Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional”, destacó el encargado de la cartera.

De manera adicional, Palma resaltó las labores ejecutadas por el Gobierno Nacional y las instituciones del país en los últimos años, en las cuales destaca la venta de energía al país vecino.

Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional.



En materia energética Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad:



-Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo… pic.twitter.com/L8e7ao8AWo — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 21, 2026

“Mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90% de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático. Aun así, mantuvimos las exportaciones y el abastecimiento de los hogares colombianos”, complementó el ministro por medio de cuenta de X.

Ministro de Defensa desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Por otra parte, el líder de la cartera destacó que actualmente el país nutre entre el 8 y el 10 % de la energía del país vecino, razón por la cual invita a tender canales de diálogo entre las dos naciones.

“Gracias a los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la fortaleza de nuestra infraestructura eléctrica, como lo muestra la gráfica, Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume en nuestro hermano país. Por eso es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos”, dijo el jefe de esta cartera.

Las medidas arancelarias empezarán a regir en los próximos días. Foto: Getty Images

Por último, Edwin Palma destacó que se venía adelantando medidas de cooperación internacional que buscaban prevenir el bajo nivel de los embalses en Ecuador. Sin embargo, tras las últimas medidas anunciadas, el líder de la cartera decidió desmontar los procesos adelantados.

“Adicionalmente, y previendo que los embalses de Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energía entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmontarla”, puntualizó Palma.