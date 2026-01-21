Ministro de Defensa desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, quien aseguró que no había cooperación entre Colombia y su país en la lucha contra el narcotráfico.
Por esta razón, el presidente de Ecuador impuso un impuesto del 30 % en las importaciones desde Colombia. En medio de esta nueva tensión diplomática que sufre Colombia en la era Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente ecuatoriano y dijo que sí hay cooperación en la lucha contra las drogas ilegales.
La cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico, es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales.— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) January 21, 2026
“Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, dijo el ministro Sánchez.
