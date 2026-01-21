Ministro de Defensa desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, quien aseguró que no había cooperación entre Colombia y su país en la lucha contra el narcotráfico.

Por esta razón, el presidente de Ecuador impuso un impuesto del 30 % en las importaciones desde Colombia. En medio de esta nueva tensión diplomática que sufre Colombia en la era Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente ecuatoriano y dijo que sí hay cooperación en la lucha contra las drogas ilegales.

“Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, dijo el ministro Sánchez.

En desarrollo...