Nación

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas

Ecuador impuso un incremento del 30 % en los aranceles para las importaciones colombianas.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 9:24 p. m.
Ministro de Defensa desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas.
Ministro de Defensa desmiente a presidente de Ecuador y dice que sí hay cooperación en lucha antidrogas. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, quien aseguró que no había cooperación entre Colombia y su país en la lucha contra el narcotráfico.

Por esta razón, el presidente de Ecuador impuso un impuesto del 30 % en las importaciones desde Colombia. En medio de esta nueva tensión diplomática que sufre Colombia en la era Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al presidente ecuatoriano y dijo que sí hay cooperación en la lucha contra las drogas ilegales.

“Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, dijo el ministro Sánchez.

En desarrollo...

Noticias Destacadas