Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

En la mañana del miércoles 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa de Ecuador anunció que impondrá una tasa de seguridad del 30 % a partir del 1 de febrero de 2026 a todas las exportaciones colombianas, aduciendo “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Principales exportaciones a Ecuador de Colombia. Cifras en dólares. Foto: El País

“Ante esta medida, cuyos efectos resultan perjudiciales para ambos países, la Cámara Colombo Ecuatoriana solicita respetuosamente al presidente Noboa revisar sus implicaciones. Consideramos injusto que se sancione a las empresas en un intento por enfrentar problemáticas como el narcotráfico y la minería ilegal, pues ello termina afectando el desarrollo económico de ambas naciones. Además, son los consumidores quienes, finalmente, deben asumir los sobrecostos generados por este tipo de medidas paraarancelarias”, puntualizaron en el comunicado.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

En otro aparte del comunicado de la Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, se destaca que Colombia exporta a Ecuador productos minero-energéticos, vehículos y sus partes, plásticos y manufacturas, textiles, medicamentos y productos farmacéuticos y de belleza, cuidado del hogar, confitería, papel, entre otros.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

Además, en el período comprendido entre enero y noviembre de 2025, el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia registró un intercambio aproximado de 3.000 millones de dólares, con una balanza comercial deficitaria para Ecuador de poco más de 1.717 millones de dólares.

Durante este período, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia alcanzaron 808,4 millones de dólares, mientras que las importaciones ecuatorianas desde Colombia ascendieron a cerca de 1.717 millones de dólares, consolidando un saldo negativo para Ecuador en la relación comercial bilateral.

Miles de productos circulan entre las dos naciones. Foto: Guillermo Torres / Semana

“La Cámara Colombo Ecuatoriana considera inadmisible la imposición de medidas paraarancelarias, como la mencionada tasa de seguridad, dado que no contribuirán a resolver el tráfico ilegal en la frontera y, por el contrario, afectarán de manera significativa a los consumidores ecuatorianos, quienes enfrentarán incrementos de hasta el 30% en el valor de las exportaciones provenientes de Colombia”, destaca la entidad.

Por último, la cámara señaló en su comunicado que se exhorta a los gobiernos de Colombia y Ecuador a privilegiar el diálogo bilateral, técnico y diplomático, con el propósito de construir posiciones equilibradas y ecuánimes que favorezcan la estabilidad del comercio entre ambos países, fortalezcan la cooperación regional y garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales vigentes. Hay que destacar que diversas voces del sector comercial han solicitado que se revisen las medidas anunciadas por el mandatario ecuatoriano.