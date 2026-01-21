Economía

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Diversas voces han solicitado puentes de diálogo entre las dos naciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de enero de 2026, 12:08 a. m.
Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30% a partir del 1 de febrero.
Ecuador impuso una tasa de seguridad del 30% a partir del 1 de febrero. Foto: Getty Images

En la mañana del miércoles 21 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa de Ecuador anunció que impondrá una tasa de seguridad del 30 % a partir del 1 de febrero de 2026 a todas las exportaciones colombianas, aduciendo “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Principales exportaciones a Ecuador
Principales exportaciones a Ecuador de Colombia. Cifras en dólares. Foto: El País

“Ante esta medida, cuyos efectos resultan perjudiciales para ambos países, la Cámara Colombo Ecuatoriana solicita respetuosamente al presidente Noboa revisar sus implicaciones. Consideramos injusto que se sancione a las empresas en un intento por enfrentar problemáticas como el narcotráfico y la minería ilegal, pues ello termina afectando el desarrollo económico de ambas naciones. Además, son los consumidores quienes, finalmente, deben asumir los sobrecostos generados por este tipo de medidas paraarancelarias”, puntualizaron en el comunicado.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

En otro aparte del comunicado de la Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración, se destaca que Colombia exporta a Ecuador productos minero-energéticos, vehículos y sus partes, plásticos y manufacturas, textiles, medicamentos y productos farmacéuticos y de belleza, cuidado del hogar, confitería, papel, entre otros.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

Además, en el período comprendido entre enero y noviembre de 2025, el comercio bilateral entre Ecuador y Colombia registró un intercambio aproximado de 3.000 millones de dólares, con una balanza comercial deficitaria para Ecuador de poco más de 1.717 millones de dólares.

Empresas

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Empresas

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Empresas

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

Empresas

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

Empresas

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Empresas

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

Empresas

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

Empresas

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

Cápsulas

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Emprendimiento

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

Durante este período, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia alcanzaron 808,4 millones de dólares, mientras que las importaciones ecuatorianas desde Colombia ascendieron a cerca de 1.717 millones de dólares, consolidando un saldo negativo para Ecuador en la relación comercial bilateral.

-
Miles de productos circulan entre las dos naciones. Foto: Guillermo Torres / Semana

“La Cámara Colombo Ecuatoriana considera inadmisible la imposición de medidas paraarancelarias, como la mencionada tasa de seguridad, dado que no contribuirán a resolver el tráfico ilegal en la frontera y, por el contrario, afectarán de manera significativa a los consumidores ecuatorianos, quienes enfrentarán incrementos de hasta el 30% en el valor de las exportaciones provenientes de Colombia”, destaca la entidad.

Por último, la cámara señaló en su comunicado que se exhorta a los gobiernos de Colombia y Ecuador a privilegiar el diálogo bilateral, técnico y diplomático, con el propósito de construir posiciones equilibradas y ecuánimes que favorezcan la estabilidad del comercio entre ambos países, fortalezcan la cooperación regional y garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales vigentes. Hay que destacar que diversas voces del sector comercial han solicitado que se revisen las medidas anunciadas por el mandatario ecuatoriano.

Más de Empresas

Según datos del gremio Acoplásticos, el uso de las bolsas plásticas en los mercados formales ha caído más de un 60 %.

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Drogas La Rebaja cuenta actualmente con 1017 puntos de venta en todo el país. El presidente Gustavo Petro ha dicho que estos establecimientos comerciales serán destinados a la distribución de los medicamentos del mercado institucional, es decir, como dispensarios, y así llegar a las zonas apartadas del país. Foto: Copservir / El País.

La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC da a conocer la nueva información sobre la solicitud de integración empresarial entre Ecopetrol S. A. y Grenergy Renovables S. A.

IATA envió un duro comunicado

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

La huelga sigue, pues se han resuelto las diferencias entre las partes. La pelota está en la cancha del Mintrabajo.

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Netflix apuesta todo al efectivo para asegurar la compra de Warner Bros

ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

César Loza

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

El barrio Restrepo es una cuna del calzado y la marroquinería

Bogotá será sede de Expoleather 2026, la feria nacional e internacional de calzado. Conozca todos los detalles

Avión de Avianca Airline visto en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el 6 de diciembre de 2023, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, México. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images)

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Noticias Destacadas