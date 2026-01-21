Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

En la mañana del 21 de enero de 2026, Ecuador anunció por medio de su presidente, Daniel Noboa, una serie de medidas arancelarias contra Colombia, las cuales podrían generar diversos impactos en la economía del país.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Por medio de un comunicado de prensa, Acoplásticos anunció su preocupación frente a la medida, destacando que la misma podría impactar directamente sobre las cadenas productivas del plástico en Colombia, que generan cerca de 250.000 empleos directos, producen alrededor de 40 billones de pesos anuales y exportan al mercado ecuatoriano cerca de 150 millones de dólares al año.

“Acoplásticos expresa su profunda preocupación por el reciente anuncio del presidente de Ecuador de aplicar un arancel de 30% sobre las importaciones procedentes de Colombia. Dicha decisión se sustenta en la supuesta falta de cooperación del gobierno colombiano para enfrentar a los grupos criminales vinculados al narcotráfico en las zonas de frontera”, señala el comunicado.

Por otro lado, la asociación señala que Colombia cuenta con un acuerdo comercial con Ecuador, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, que establece unas reglas claras, con unos mecanismos y procedimientos establecidos para la solución de controversias y la revisión de situaciones extraordinarias.

Por lo anterior, los actores del gremio señalan que la medida sorprende por el anuncio del presidente ecuatoriano de sustentar un aumento arancelario generalizado a partir de una situación de seguridad en las fronteras.

“Esta decisión sería contraria a los acuerdos comerciales establecidos y atentaría contra la institucionalidad andina. En el marco de la CAN, cualquier medida, además de ser sustentada y proporcional, debe pasar, antes de ser implementada, por unos procesos e instancias. Y en todo caso, la motivación de cualquier decisión comercial que conlleve la inaplicación de los acuerdos, en particular en medidas de tipo arancelario, se debe basar en situaciones comerciales y de mercado, y no en factores externos como la seguridad”, puntualiza Acoplásticos.

En otro aparte del comunicado se argumenta que Ecuador no cuenta con plantas petroquímicas para la producción de materiales plásticos, por lo cual no tendría lógica encarecer, a través de una medida arancelaria extraordinaria como la anunciada, el valor de materiales como el polipropileno, el PVC, el poliestireno o el polietileno, puesto que estos no se producen en ese país, así que el único efecto que tendría la medida sería el aumento en los costos de producción de todo tipo de bienes básicos.

Los actores del sector destacan que es importante tener canales de diálogo para evitar dificultades entre todas las partes que intervienen en los procesos comerciales.

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, señaló: “Preocupa enormemente el anuncio del presidente ecuatoriano de aplicar un 30% de arancel a las importaciones de Colombia. Las cadenas productivas del plástico de Colombia exportan cerca de 150 millones de dólares al año hacia este mercado, lo que representa casi el 10% de los montos totales. Es, además, un comercio bilateral que es complementario y que beneficia a ambas economías. Hacemos un llamado a que se respeten los acuerdos comerciales establecidos entre Colombia y Ecuador, y que se apliquen los procesos y las instancias comerciales establecidas en el marco de la Comunidad Andina".