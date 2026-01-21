Nación

MinDefensa respondió tras arancel del 30 % de Ecuador a Colombia: “La cooperación entre Colombia y Ecuador permite resultados”

La cartera resaltó una operación conjunta reciente con fuerzas ecuatorianas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

21 de enero de 2026, 9:41 p. m.
Mindefensa señaló que una operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana
Mindefensa señaló que una operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana Foto: Semana/Getty images/Montaje:SEMANA

Este miércoles 21 de enero se conoció una nueva tensión en la relación entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a todas las importaciones provenientes de territorio colombiano.

La medida, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de febrero, fue presentada por el mandatario como una “tasa de seguridad” y estará vigente, según dijo, hasta que exista un compromiso conjunto más firme para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

El anuncio fue hecho a través de la cuenta oficial de Noboa en la red social X. Allí, el presidente aseguró que Ecuador ha realizado esfuerzos de cooperación con Colombia, pese a mantener un déficit comercial que, según afirmó, supera los 1.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, señaló que mientras su gobierno ha insistido en el diálogo, las fuerzas militares ecuatorianas continúan enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, sin una cooperación efectiva por parte del Estado colombiano.

Horas después de ese anuncio, el Ministerio de Defensa de Colombia se pronunció, también a través de sus redes sociales. La cartera resaltó una operación conjunta reciente con fuerzas ecuatorianas como muestra de cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico transnacional.

En la publicación, el Ministerio informó que, gracias a una acción coordinada entre la Armada de Colombia y el Ejército de Ecuador, se logró la incautación de 2,24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza.

Según el mensaje, el resultado fue producto del intercambio de información y de la coordinación en terreno entre ambas fuerzas.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

MinDefensa señaló que esta operación evitó la distribución de más de 371.000 dosis de marihuana y generó una afectación económica estimada en más de 13 millones de dólares para las estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. El mensaje agregó que este tipo de acciones impactan directamente las economías ilegales que operan en la región amazónica.

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

En su pronunciamiento, el Ministerio de Defensa reafirmó el compromiso del país con la cooperación bilateral en materia de seguridad, el intercambio de información y la acción coordinada en zonas de frontera.

Según indicó, estas herramientas son consideradas fundamentales para enfrentar el narcotráfico transnacional, proteger a las comunidades fronterizas y preservar la estabilidad regional.

El desbalance comercial ha sido mencionado por el gobierno ecuatoriano como uno de los elementos que pesan en la decisión de imponer el arancel. Desde Quito, el Ejecutivo ha insistido en que la medida no busca castigar a Colombia en el plano económico, sino forzar una respuesta conjunta frente a los desafíos de seguridad en la frontera.

