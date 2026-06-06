“Fue una decisión del presidente”, Mindefensa tras la salida del general Erick Rodríguez del Ejército

Durante un consejo de seguridad en el departamento del Meta, fue el general del Ejército, Erick Rodríguez, quien advirtió que las disidencias de las Farc estarían carnetizando a la población, obligándolos a votar por cierto candidato. El asunto escaló hasta el presidente Gustavo Petro; luego se conoció que el oficial fue separado de la fila.

¿Qué está pasando en las Fuerzas Militares? El general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones, fue enviado a vacaciones de manera inesperada

En otras palabras, fue enviado a vacaciones, en medio de la advertencia de unas investigaciones disciplinarias por presunta participación en política, justamente por señalar lo que estaba ocurriendo en esa región del país, situación que, según se ha denunciado, es de conocimiento público, incluso por denuncias de la misma comunidad, sobre cómo los delincuentes identifican a la población.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que la decisión de sacar de la fila al general Erick Rodríguez, a pesar de la amplia experiencia que tiene en el Ejército, corresponde exclusivamente al presidente de la República, Gustavo Petro. El ministro no explicó las razones de la determinación.

“A la salida de algún oficial o miembro de la fuerza pública quiero decir dos cosas: la primera de ellas es que soy totalmente respetuoso y valoro la entrega que hacen todos nuestros militares y policías, pero en ese mismo sentido soy respetuoso de las decisiones que tome el señor presidente de la república dentro de sus facultades”, señaló el ministro Sánchez.

Luego de insistir en que se trata de una decisión y competencia del presidente Gustavo Petro, aseguró que una vez se concreten las investigaciones y los detalles de la salida del general Erick Rodríguez, se darán a conocer, que no necesariamente pueden coincidir con los comentarios o versiones publicadas en noticias.

“Cuando se tome alguna decisión al respecto, se anunciará oficialmente y no voy a referirme a versiones o a comentarios que han salido en algunos medios de comunicación”, dijo el ministro tras consultarle por la polémica que existe tras el anuncio de sacar del Ejército al general Rodríguez.

Cali: Erick Rodríguez Aparicio. Comandante del Comando Conjunto N 2sur occidente. Foto: José Luis Guzmán. El País

Fuentes de las Fuerzas Militares aseguraron que advertir una presunta participación en política del general Erick Rodríguez no es más que una excusa para esconder las razones fundamentales de su salida del Ejército, que no serían otras que las denuncias sobre cómo los delincuentes en el departamento del Meta carnetizan a la población de cara a la primera vuelta presidencial.