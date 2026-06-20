Ministro de Defensa pone la lupa sobre la jornada electoral y se refiera a posibles disturbios: “La clave será la prevención”

A pocas horas de una nueva jornada electoral en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo de unas elecciones libres, transparentes y seguras en todo el territorio nacional.

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A través de un mensaje dirigido a militares y policías, el funcionario destacó el papel de las instituciones encargadas de la seguridad y reconoció su labor en la protección del país.

“Mi gratitud y reconocimiento a todos nuestros militares y policías, en cabeza de nuestra Cúpula Militar y Policial, por su liderazgo, valentía, empeño y compromiso ejemplar y permanente para proteger a nuestra amada patria”, expresó.

El ministro señaló que la jornada electoral representa un momento determinante para ratificar la importancia de la Fuerza Pública dentro del sistema democrático colombiano.

Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para este, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reiteró los planes de seguridad. Foto: Ejército Nacional

En ese sentido, aseguró que “mañana tendremos una oportunidad histórica de ratificar que la Fuerza Pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia”.

Sánchez enfatizó que uno de los principales objetivos de las autoridades será garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni interferencias. Por ello, impartió instrucciones a los comandantes militares y de Policía en todos los niveles para actuar de manera preventiva frente a cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso.

“Ante cualquier riesgo de constreñimiento, corrupción al sufragante o afectación a la libertad del voto, los comandantes militares y de Policía, en todos los niveles, tienen la misión de prevenirlo y neutralizarlo oportunamente”, indicó.

De acuerdo con el ministro, los resultados en materia de seguridad durante la jornada electoral serán un reflejo de la gestión realizada por los mandos operativos en cada región del país.

“El mapa de unas elecciones libres, transparentes y seguras reflejará, en buena medida, la gestión operacional, el compromiso y el liderazgo de cada comandante”, afirmó.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de la segunda vuelta. Foto: Montaje El País

El titular de la cartera de Defensa también se refirió a la posibilidad de que se presenten alteraciones del orden público durante el desarrollo de las votaciones. Frente a ese escenario, insistió en que la prioridad debe ser la prevención y el cumplimiento estricto de las normas constitucionales y legales.

“Frente a posibles disturbios, la clave será la prevención, actuando siempre con estricto apego a la Constitución y la ley”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la obligación de mantener la neutralidad institucional durante el proceso electoral y advirtió que habrá “absoluta imparcialidad y cero tolerancia frente a cualquier participación de miembros de la Fuerza Pública en controversias políticas”, con el propósito de preservar la confianza ciudadana y las garantías democráticas durante la jornada.