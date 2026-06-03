¿Qué está pasando en las Fuerzas Militares? El general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones, fue enviado a vacaciones de manera inesperada

SEMANA conoció en exclusiva que, de manera inesperada, fue enviado a vacaciones el general Erick Rodríguez, actual subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Altas fuentes del Ministerio de Defensa le confirmaron a SEMANA que la decisión con el oficial se da en medio de varias indagaciones que se adelantan contra militares por presunta participación en política.

Es de recordar que los integrantes de la fuerza pública tienen prohibido participar en política. SEMANA consultó con las Fuerzas Militares, que confirmaron la decisión adoptada con el general Rodríguez.

El general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, señaló que se desplegará una nueva flotilla de vehículos blindados. Foto: Ejército Nacional

El general Rodríguez es uno de los oficiales más antiguos del Ejército. Incluso antes de llegar a la Jefatura de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, se había desempeñado como segundo comandante del Ejército.

Fuentes del sector defensa indicaron que Rodríguez es uno de los oficiales de mayor confianza del general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

Es de recordar que recientemente el presidente Gustavo Petro había advertido que retiraría a los integrantes de la fuerza pública que participaran en política.