María Fernanda Carrascal se equivocó al leer en la elección del primer vicepresidente de Cámara y proclamó a “Simón Bolívar”

La jornada de este 20 de julio dejó muchas postales para la posteridad. Una de ellas la protagonizó la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.

El cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro que pavimentó el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado: esta es la historia

La congresista se equivocó al leer el resultado de la elección del primer vicepresidente de la Cámara: “180 votos para Simón Bolívar”. El elegido fue, en realidad, Simón Molina, de Creemos.

No fue la única imagen viral de una noche en que en la política colombiana sucedió un giro inédito: el petrismo y el uribismo votaron por el mismo candidato para la presidencia del Senado, el congresista del Centro Democrático, Honorio Henriquez.

También fue viral la imagen de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio dándose una siesta en medio del extenso discurso del presidente de la República.