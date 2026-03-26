Laboral

MinTrabajo les puso la lupa a los señalamientos de acoso y riesgos laborales: realizó inspección en Caracol TV

La cartera anunció que también hará labores de vigilancia en otros medios de comunicación.

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Redacción Economía
26 de marzo de 2026, 2:16 p. m.
Inspección del Ministerio de Trabajo a Caracol Televisión en el norte de Bogotá.
Inspección del Ministerio de Trabajo a Caracol Televisión en el norte de Bogotá. Foto: Ministerio de Trabajo API

Tras los recientes casos de presunto acoso sexual identificados en Caracol Televisión, el Ministerio de Trabajo puso en marcha un plan nacional de inspecciones a medios de comunicación con el objetivo de prevenir dichas situaciones y otros riesgos en el entorno de trabajo. La primera intervención se realizó justamente en el mencionado canal y, según la entidad, continuará en empresas como RCN, RTVC y otros medios públicos y privados del país.

La estrategia, denominada Inspección para el cambio, busca transformar las condiciones laborales en el sector bajo un enfoque diferencial y de género, promoviendo espacios de trabajo seguros, dignos y libres de violencia. El proceso de inspección se desarrolla en tres etapas: una revisión documental de protocolos y reglamentos internos; un recorrido por las instalaciones para evaluar condiciones de seguridad y salud en el trabajo; y la apertura de espacios confidenciales de diálogo con los trabajadores.

A través de un comunicado, desde el ministerio informaron que durante las visitas, también se adelantan jornadas pedagógicas para sensibilizar al personal sobre las distintas formas de acoso y las rutas de atención disponibles. La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, señaló que el propósito principal no es sancionar, sino mejorar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

“Se busca hacer que este lugar de trabajo sea mejor. Si acá están fallando, ustedes tendrán que trabajar en adecuarlo y cumplir con las normas que garanticen los derechos de las y los trabajadores”, dijo Muñoz.

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Inspección del Ministerio de Trabajo a Caracol Televisión
Inspección del Ministerio de Trabajo a Caracol Televisión Foto: Ministerio de Trabajo API

El plan se fundamenta en instrumentos como el Convenio 190 de la OIT y la legislación colombiana en materia de prevención de la violencia y el acoso, incluidas la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2365 de 2024. Además, busca ampliar la comprensión del acoso laboral hacia una visión integral que contemple dimensiones psicológicas, económicas y de género.

El ministerio recordó que los trabajadores pueden acudir a instancias como el Comité de Convivencia Laboral, la inspección laboral, la Procuraduría o la Fiscalía para denunciar estos hechos.

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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que, aunque algunas compañías hayan activado mecanismos internos para prevenir y atender los casos de acoso, esto no excluye la intervención del Estado. En ese sentido, advirtió que los hechos denunciados deben ser sancionados tanto a nivel interno como por las autoridades competentes, incluida su cartera y la Fiscalía.

Además, el proceso de inspección busca establecer si los casos corresponden a situaciones aisladas o a problemáticas estructurales dentro de las empresas, lo que podría derivar en la apertura de investigaciones administrativas y eventuales sanciones.