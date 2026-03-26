Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, habló por primera vez de los casos de presunto acoso sexual

Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, habló por primera vez de los presuntos casos de acoso sexual que se habrían dado al interior de la cadena televisiva, y que derivaron en la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas.

Este es el comunicado de la apoderada judicial de Ricardo Orrego

A través de un comunicado oficial, el presidente de Caracol Televisión aseguró que “las instituciones, como las personas, son juzgadas en los momentos en que se ven obligadas a mirarse con honestidad. Hay circunstancias en las que una organización no puede ampararse en su historia, en sus logros o en su prestigio. Debe responder a una pregunta más fundamental: qué principios la sostienen y qué límites está dispuesta a reconocer”.

“El poder, cuando no se examina a sí mismo, corre siempre el riesgo de confundirse con permiso. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger. Por eso hay momentos en los que hablar no es un gesto de comunicación, sino un deber de responsabilidad”, añadió.

De igual manera, en el texto dijo: “Hoy me dirijo a ustedes consciente de la gravedad del momento que atravesamos”, indicando que “a quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos profundamente. Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo. Que algo así haya podido ocurrir en un espacio que debe ser de respeto y confianza nos obliga a una reflexión seria”.

Gonzalo Córdoba Mallarino puntualizó que “las palabras, por sí solas, no reparan lo vivido. Pero el silencio sí agrava las heridas. Por eso corresponde reconocer que, si existieron conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias. No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada. La verdad es la única base posible para preservar la confianza”.

“Este momento también exige algo más amplio: una reflexión institucional. Las organizaciones no están por fuera de los cambios de la sociedad. Durante demasiado tiempo, en muchos lugares, comportamientos que hoy sabemos que son inaceptables se toleraron o se ignoraron. Ese tiempo ha terminado”, agregó.

El presidente de Caracol Televisión mencionó que “las instituciones tienen la responsabilidad de comprender ese cambio y de actuar en consecuencia”, anunciando que se tomarían decisiones al interior de la cadena televisiva.

Comunicado presidente de Caracol Televisión Foto: Caracol Televisión

“Por esa razón hemos decidido avanzar en una investigación independiente, que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ponga el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro. Este trabajo lo hará una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías necesarias para asegurar que cada persona pueda ser escuchada con respeto y confidencialidad. Catalina ha sido magistrada auxiliar y jueza de la Corte Constitucional, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos y honores”.

“Aquí debe existir una certeza clara: nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio”, apuntó.

En el pronunciamiento agregó que “vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables. Sin embargo, ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto”.

Comunicado presidente de Caracol Televisión Foto: Caracol Televisión

“Las instituciones se definen por la forma en que enfrentan sus dificultades. Y este es uno de esos momentos. Y quiero decir algo más”, aseveró.

Finalmente, Gonzalo Córdoba concluyó diciendo que “a quienes han tenido el valor de hablar, les debemos respeto. Y a quienes todavía no se sienten en condiciones de hacerlo, deben saber que este también es su espacio. Una institución solo puede ser verdaderamente fuerte cuando las personas que la conforman se sienten seguras dentro de ella. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo hoy”.

Este es su pronunciamiento completo:

Palabras de Gonzalo Córdoba Mallarino

Bogotá – Marzo 26 de 2026

Las instituciones, como las personas, son juzgadas en los momentos en que se ven obligadas a mirarse con honestidad. Hay circunstancias en las que una organización no puede ampararse en su historia, en sus logros o en su prestigio. Debe responder a una pregunta más fundamental: qué principios la sostienen y qué límites está dispuesta a reconocer.

El poder, cuando no se examina a sí mismo, corre siempre el riesgo de confundirse con permiso. Y el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger. Por eso hay momentos en los que hablar no es un gesto de comunicación, sino un deber de responsabilidad.

Hoy me dirijo a ustedes consciente de la gravedad del momento que atravesamos.

A quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos profundamente. Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo. Que algo así haya podido ocurrir en un espacio que debe ser de respeto y confianza nos obliga a una reflexión seria.

Las palabras, por sí solas, no reparan lo vivido. Pero el silencio sí agrava las heridas. Por eso corresponde reconocer que, si existieron conductas indebidas, deben conocerse y deben tener consecuencias. No vamos a justificar, minimizar ni esconder nada. La verdad es la única base posible para preservar la confianza.

Este momento también exige algo más amplio: una reflexión institucional. Las organizaciones no están por fuera de los cambios de la sociedad. Durante demasiado tiempo, en muchos lugares, comportamientos que hoy sabemos que son inaceptables se toleraron o se ignoraron. Ese tiempo ha terminado.

Las instituciones tienen la responsabilidad de comprender ese cambio y de actuar en consecuencia.

Por esa razón hemos decidido avanzar en una investigación independiente, que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ponga el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro. Este trabajo lo hará una comisión externa liderada por Catalina Botero Marino y contará con todas las garantías necesarias para asegurar que cada persona pueda ser escuchada con respeto y confidencialidad. Catalina ha sido magistrada auxiliar y conjuez de la Corte Constitucional, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos y honores.

Aquí debe existir una certeza clara: nadie está por encima de la dignidad de otra persona. Ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio.

Vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables. Sin embargo, ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto.

Las instituciones se definen por la forma en que enfrentan sus dificultades. Y este es uno de esos momentos.

Y quiero decir algo más. A quienes han tenido el valor de hablar, les debemos respeto. Y a quienes todavía no se sienten en condiciones de hacerlo, deben saber que este también es su espacio. Una institución solo puede ser verdaderamente fuerte cuando las personas que la conforman se sienten seguras dentro de ella.

Ese es el sentido de lo que estamos haciendo hoy.

Muchas gracias.