Este es el comunicado de la apoderada judicial de Ricardo Orrego

Ricardo Orrego, periodista deportivo de Caracol Televisión, salió del reconocido canal este 24 de marzo por decisión de la compañía, tras denuncias de acoso sexual que lo involucran.

A través de sus redes sociales, la apoderada judicial principal del presentador emitió un comunicado este mismo día.

“En mi condición de apoderada del señor Ricardo Orrego Arboleda, y en atención a las informaciones que han circulado en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, me permito informar a la opinión pública”, inicia el comunicado.

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Uno de los aspectos centrales del texto es la explicación sobre el fin del vínculo laboral. En ese sentido, precisa:

“La terminación del vínculo laboral entre mi representado y Caracol Televisión obedeció a una decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de sus facultades contractuales. Dicha decisión no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”.

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El comunicado también enfatiza la disposición del periodista para atender cualquier proceso que adelanten las autoridades.

Según el comunicado presentado por la apoderada, “mi representado manifiesta su plena disposición a atender, de manera oportuna, diligente y colaborativa, todas las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades competentes en relación con los hechos que se investigan, en el marco del respeto irrestricto a sus garantías constitucionales fundamentales: la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa, consagrados en los artículos 29 y 33 de la Constitución Política de Colombia”.

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Finalmente, la representante legal informó que no habrá más declaraciones del comunicador mientras se desarrollan los eventuales procesos.

Además, la defensa recalcó que, “a la fecha, no existe decisión en firme, sentencia, ni pronunciamiento de autoridad competente que establezca responsabilidad alguna a cargo de mi representado”, por lo que advierte sobre los riesgos de emitir juicios anticipados que puedan afectar la honra del periodista.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Foto: Suministrada a SEMANA

“En consecuencia, cualquier afirmación o conclusión anticipada que afecte su dignidad, honra o buen nombre carece de fundamento jurídico y podría comprometer derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento constitucional colombiano y los estándares internacionales de derechos humanos”.

Asimismo, por último, comentó: “Por respeto a la integridad de todas las personas involucradas y a sus familias, mi representado se abstendrá de realizar declaraciones públicas adicionales. Toda comunicación oficial se canalizará exclusivamente a través de esta representación legal”.

El caso continúa generando reacciones en el país, mientras se espera que sucederá con los presuntos implicados.