¡Atentos al cambio! Así rotará el pico y placa en Medellín durante la semana del 17 al 21 de junio

La Alcaldía de Medellín impuso las nuevas restricciones de movilidad para la semana del 17 al 21 de junio en el Valle de Aburrá, entre ellas la medida de pico y placa.

Así regirá el pico y placa en Bogotá para la semana del 16 al 21 de junio: atentos, conductores, a la rotación

El objetivo del distrito es mejorar la seguridad vial en el sector y reducir la congestión vehicular en una de las principales ciudades de Colombia.

Los horarios para la aplicación de esta medida en Medellín serán los mismos que fueron impuestos por la Secretaría de Movilidad para el primer semestre del año 2026.

Los carros particulares y motocicletas que transitarán por las vías de la ciudad tendrán un horario de miércoles a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Así serán los pico y placa para los carros particulares y motocicletas en Medellín

Cabe recalcar que, a diferencia de otras administraciones del país que aplican el pico y placa por el grupo de placas pares e impares, en Medellín el sistema funciona por medio de una distribución específica de números para cada uno de los días de la semana.

Para los vehículos particulares, la restricción es aplicada por el último número de la placa. Mientras que para las motocicletas de 2 y 4 tiempos, la medida es realizada por medio del primer número de la placa.

Teniendo en cuenta este aspecto, el pico y placa para la semana del 17 al 21 de junio se llevará a cabo de la siguiente manera:

Miércoles 17 de junio: 4 y 6

Jueves 18 de junio: 5 y 9

Viernes 19 de junio: 2 y 8

Sábado 20 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 21 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Así regirá la rotación del pico y placa en Medellín durante el primer semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Pico y placa para taxistas durante la semana del 17 al 21 de junio

En el caso de los taxistas que prestan sus servicios en el Valle de Aburrá, la Alcaldía de Medellín informó que la medida de pico y placa es de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., la cual es aplicada por medio del último dígito de la placa.

El pico y placa para los taxis será de la siguiente manera:

Miércoles 17 de junio: taxis con placa terminada en 1

Jueves 18 de junio: taxis con placa terminada en 7

Viernes 19 de junio: taxis con placa terminada en 3

Sábado 20 de junio: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 21 de junio: No aplica la medida de pico y placa.