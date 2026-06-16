Óscar Córdoba pronostica hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026: “Si todo se hace bien”

La expectativa alrededor de la Selección Colombia de cara al Mundial de 2026 continúa creciendo y uno de los referentes históricos del fútbol nacional se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo.

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Óscar Córdoba, exarquero de la Tricolor y campeón de la Copa América de 2001, aseguró que Colombia tiene el potencial para alcanzar las semifinales de la próxima Copa del Mundo si mantiene el rumbo actual y se hacen las cosas correctamente.

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y leyenda de Boca Juniors. Foto: RED+

Durante una conversación con SEMANA, el exportero fue consultado sobre hasta dónde cree que puede llegar el combinado nacional en la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su respuesta dejó claro que confía plenamente en las capacidades del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Si todo se hace bien, yo creo que podríamos llegar hasta semifinales”, afirmó Córdoba, dejando una de las predicciones más ambiciosas sobre el futuro inmediato de la selección.

Las declaraciones del exguardameta reflejan la confianza que existe en torno al proceso liderado por Lorenzo, que ha logrado consolidar una base competitiva y devolverle protagonismo al conjunto colombiano en el escenario internacional.

Para Córdoba, el rendimiento colectivo y la continuidad del proyecto serán claves para que el equipo pueda competir de igual a igual con las principales potencias del mundo.

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Además de referirse a las aspiraciones de Colombia en el Mundial, el exarquero también analizó la convocatoria de porteros elegida por Néstor Lorenzo para afrontar los próximos desafíos de la selección. En su concepto, los tres guardametas convocados por el entrenador atraviesan un momento que justifica plenamente su presencia en el equipo nacional.

“Hoy por hoy son los mejores que tenemos”, señaló Córdoba al referirse a la elección de los arqueros. Sin embargo, reconoció que otro nombre pudo haber estado en consideración. “De pronto se pudo haber colado Aldair”, comentó, en referencia al buen nivel mostrado por el joven guardameta.

Óscar Córdoba analizó la convocatoria de arqueros de la selección. Foto: Getty Images

Aun así, el exfutbolista destacó las razones que respaldan la convocatoria de los porteros seleccionados. Sobre David Ospina, resaltó la recuperación de su nivel y el peso de su trayectoria. “Siento que David recuperó su nivel; su experiencia lo tiene como uno de los elegidos”, explicó.

En cuanto a Camilo Vargas, Córdoba recordó que se trata de un jugador que cuenta con la plena confianza del cuerpo técnico. “Camilo es el arquero de confianza del técnico”, afirmó, destacando la regularidad que ha mostrado durante los últimos años con la selección.

Finalmente, elogió el presente de Álvaro Montero, quien atraviesa un buen momento tras su llegada al fútbol argentino. “Montero, después de su llegada a Vélez, se recompuso. Ha sido el arquero durante toda la temporada y ha tenido muy buenas presentaciones”, aseguró.