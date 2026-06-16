Ideam señala los primeros efectos del fenómeno de El Niño: clima en Colombia del 16 al 19 de junio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó el reporte meteorológico oficial para el territorio colombiano. La entidad mantiene el seguimiento constante de las condiciones climáticas en el país tras declarar la activación del fenómeno de El Niño.

Para este martes, 16 de junio, el informe prevé precipitaciones focalizadas en las regiones Pacífica y Caribe, además de lluvias dispersas en la Amazonía y la Orinoquía. Los departamentos con estimación de lluvias intensas son Cesar, Magdalena, Atlántico, Chocó, Santander y los sectores del piedemonte en Meta, Caquetá y Putumayo.

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Por el contrario, se registrará un predominio de tiempo seco en La Guajira, el centro de Norte de Santander, el noroccidente de Cundinamarca y los valles interandinos del Tolima, Huila y Cauca. En el archipiélago de San Andrés y Providencia existe probabilidad de lluvias ligeras sobre el área marítima.

Tendencia a la baja en las precipitaciones del miércoles y jueves

Para el miércoles 17 de junio, el Ideam pronostica una disminución general de las lluvias en gran parte del país, con excepción del sur de la región pacífica. Durante la tarde y la noche se prevé un incremento de humedad en el norte de la región Caribe, afectando a La Guajira, Cesar y el Urabá antioqueño.

En las regiones de la Orinoquía y la Amazonía se proyecta un aumento en las temperaturas del aire en comparación con las jornadas previas. El archipiélago caribeño mantendrá la previsión de lluvias ligeras tanto en la zona insular como en sus aguas oceánicas.

Mapa del clima en Colombia del jueves 18 de junio. Foto: Ideam

El jueves 18 de junio continuará la tendencia a la baja de las precipitaciones en la mayor parte de Colombia. Los reportes meteorológicos limitan las lluvias a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el norte de Cesar y sectores dispersos de Vichada y Caquetá.

Las condiciones secas predominarán en el norte y occidente de la región Caribe, así como en los departamentos andinos de Cundinamarca, Tolima y Huila. En contraste, las islas de San Andrés y Providencia registrarán un incremento de lluvias en su zona marítima suroccidental.

Comportamiento del estado del tiempo para el cierre de la semana

Mapa del clima en Colombia del viernes 19 de junio. Foto: Ideam

El viernes 19 de junio se mantendrán condiciones meteorológicas estables respecto al día anterior, exceptuando la Orinoquía, donde se proyecta tiempo seco generalizado. Los acumulados de agua más importantes se presentarán en Boyacá, Cundinamarca, Risaralda y el norte del Cauca.

El Ideam señala que el comportamiento regional para el cierre de la semana laboral comprenderá lluvias en el oriente del Caribe, el norte del Pacífico y el centro de la región andina. La entidad recomienda a las autoridades locales mantener activos los comités de gestión del riesgo ante variaciones repentinas.