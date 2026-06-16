Peculiar mensaje de Gustavo Petro tras la aparición de un jaguar en las instalaciones de la Universidad Nacional, en Leticia

En las últimas horas se viralizaron las imágenes de un jaguar en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, en Leticia. El avistamiento del felino fue confirmado por la rectoría de dicho claustro universitario.

“La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que, durante la mañana de hoy, se registró el avistamiento de un jaguar macho en las instalaciones de la Sede Amazonia. Desde las primeras horas, las directivas de la Sede lideraron la atención de esta situación, activando de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos y coordinando acciones con las autoridades ambientales y las entidades competentes. Como medida preventiva, se suspendieron las actividades presenciales en el campus y se implementó la modalidad de trabajo en casa durante la jornada”, indicaron desde la rectoría de la Universidad Nacional a través de un comunicado.

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Tras la aparición del felino en dichas instalaciones, el presidente Gustavo Petro compartió un peculiar mensaje a través de su cuenta en X.

“Este jaguar llegó a la universidad de la Amazonía, universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano, se mostrará para defender la universidad pública”, dijo puntualmente el jefe de Estado en su escrito en X, esta tarde de martes 16 de junio.

Es de destacar que, en el comunicado de la Universidad Nacional, también se indicó que finalmente el jaguar abandonó el lugar sin sufrir afectaciones, luego de un trabajo llevado a cabo con varios especialistas.

“Gracias al trabajo articulado de profesionales expertos, entre ellos médicos veterinarios con experiencia en el manejo de esta especie —incluyendo el acompañamiento de un especialista perteneciente al Ejército de Brasil—, se hizo seguimiento a la situación y se confirmó que el ejemplar abandonó el campus sin sufrir afectaciones y en condiciones que garantizan su bienestar“, dijeron puntualmente.

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Y concluyeron: “La Universidad Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la preservación y protección de las especies que habitan el territorio amazónico. La presencia de fauna silvestre en esta región hace parte de la riqueza biológica que caracteriza nuestro entorno y nos exige fortalecer permanentemente las medidas de convivencia, prevención y cuidado. Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la comunidad universitaria. Continuaremos informando oportunamente cualquier novedad relacionada con esta situación”.