Reportan presunta fuga de jaguar que había sido rescatado en la Universidad Nacional, sede Amazonía: “Se les voló”

El pasado martes 16 de junio fue hallado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, en Leticia, un jaguar macho de al menos 120 kilos.

Peculiar mensaje de Gustavo Petro tras la aparición de un jaguar en las instalaciones de la Universidad Nacional, en Leticia

“La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia informa a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general que, durante la mañana de hoy, se registró el avistamiento de un jaguar macho en las instalaciones de la Sede Amazonia. Desde las primeras horas, las directivas de la Sede lideraron la atención de esta situación, activando de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos y coordinando acciones con las autoridades ambientales y las entidades competentes. Como medida preventiva, se suspendieron las actividades presenciales en el campus y se implementó la modalidad de trabajo en casa durante la jornada”, indicaron desde la rectoría de la Universidad Nacional a través de un comunicado, el pasado martes.

Luego, el animal fue trasladado a la sede de Corpoamazonia donde estaba recibiendo algunos cuidados, luego de haber llegado al lugar exhausto y, al parecer, con algunas lesiones.

Sin embargo, esta mañana de jueves 18 de junio, la senadora Andrea Padilla denunció a través de su cuenta en X que el animal se fugó de la sede de Corpoamazonia.

“El majestuoso jaguar de 120 kilos que llegó herido y exhausto a la @AmazoniaUNAL se escapó del centro de @Corpoamazonia1. Esta mañana el recinto amaneció vacío. Me informan que a esta hora están en comité de gestión de riesgo, pues la zona es urbana y residencial. Dios quiera se adentre en la selva y no tenga ningún encuentro con humanos. Autoridades: no paren de buscarlo“, dijo la congresista a través de la red social X.

La congresista también aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien el pasado martes compartió un mensaje luego de la aparición del jaguar en las instalaciones de la Universidad Nacional, sede Amazonía.

“Presidente @petrogustavo, ya que le pareció tan poético el aterrizaje forzoso del jaguar en la universidad, por favor, disponga de todos los medios para su búsqueda y puesta a salvo. ¡Que no nos vayan a salir con la trágica paradoja de que el ‘Gobierno de la vida’ mató al jaguar!“.