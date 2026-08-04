Con una inversión de más de 366 millones de dólares: Colombia fortalecerá su capacidad aérea con nuevos aviones militares

Con la adquisición de dos aeronaves modelo KC-390, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) busca fortalecer las capacidades estratégicas de movilidad aérea y reabastecimiento de combustible en vuelo, con el fin de contribuir a las diferentes misiones del Estado en todo el territorio nacional.

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Asimismo, se espera que con estas nuevas aeronaves se facilite el apoyo en misiones de asistencia humanitaria, respuesta ante desastres, transporte y lanzamiento de carga, despliegue de tropas y paracaidistas, así como operaciones de reabastecimiento aire-aire, tanto en jornadas diurnas como nocturnas.

El KC-390 es una aeronave multimisión reconocida por su capacidad para transportar una carga útil de hasta 26 toneladas y alcanzar una velocidad máxima de 870 kilómetros por hora. Estas características, sumadas a su adaptabilidad a la infraestructura aeronáutica colombiana, le permiten ejecutar una amplia variedad de misiones con mayor eficiencia operativa, optimizando los tiempos de respuesta y los costos de operación.

Asimismo, se espera que estas dos nuevas adquisiciones puedan integrarse con las aeronaves de superioridad aérea Gripen, fortaleciendo la interoperabilidad de la FAC y ampliando la capacidad estratégica del país en futuras operaciones.

Según el informe entregado por la institución, la incorporación de los dos KC-390 corresponde al resultado de un “riguroso análisis” que tiene su origen en la Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042, formulada en 2019. Desde entonces se han adelantado estudios técnicos y de mercado orientados a modernizar la flota de transporte táctico militar pesado, mediante un proceso de selección basado en criterios operativos, logísticos y económicos.

De acuerdo con el cronograma establecido por la FAC, la primera de estas aeronaves será entregada en 2029 y la segunda en 2030. El costo global del proyecto asciende a 366.430.371 dólares y su ejecución está prevista para los próximos cuatro años, con precios fijos que buscan proteger el presupuesto nacional frente a eventuales variaciones por inflación y cambios en el mercado.

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La inversión contempla no solo la adquisición de las aeronaves, sino también el entrenamiento del personal, equipos de misión, soporte en tierra asociado a la operación y un esquema de logística integral durante dos años. Además, el acuerdo incluye un plan de transferencia de conocimiento dirigido a pilotos, técnicos de mantenimiento, operadores de sistemas de simulación y personal de apoyo de misión de la FAC.

El KC-390 ya hace parte de las flotas militares de naciones como Brasil, Portugal, Hungría, República de Corea, Países Bajos, Austria, República Checa, Suecia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Eslovaquia, donde ha sido seleccionado por sus capacidades operacionales y su desempeño en misiones de transporte militar.