Más de 320 becas y preparación gratuita: la apuesta de Montería por la educación superior

La Alcaldía de Montería presentó una nueva estrategia que busca acompañar a los jóvenes que actualmente cursan grado décimo en las diferentes instituciones educativas del municipio. Esta iniciativa tiene como propósito preparar a los estudiantes para las Pruebas Saber 11 de 2027 y, a partir de sus resultados, ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y fortalecer la construcción de sus proyectos de vida.

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Una de las medidas anunciadas corresponde a un curso preparatorio gratuito para las Pruebas Saber 11, el cual comenzará desde este mismo año con el objetivo de fortalecer las competencias académicas de los participantes. Además, se confirmó la realización de tres simulacros y un curso intensivo durante las vacaciones de noviembre y diciembre, brindando a los estudiantes más herramientas para afrontar con éxito la evaluación.

Este proyecto fue presentado durante un encuentro realizado en el Coliseo Happy Lora, donde el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, compartió la iniciativa con cientos de estudiantes de grado décimo. Durante la jornada, el mandatario destacó la importancia de las Pruebas Saber 11 como una oportunidad para acceder a nuevas alternativas de formación profesional y anunció una serie de incentivos dirigidos a reconocer el mérito académico.

Entre los beneficios anunciados se encuentra una experiencia académica internacional para los mejores puntajes de cada institución educativa pública y privada de Montería. En total, 92 estudiantes viajarán a Corea del Sur y Japón durante 2027, como un reconocimiento a su desempeño académico.

“Queremos que nuestros jóvenes entiendan que sus sueños sí tienen camino. Nuestra responsabilidad es poner las herramientas, abrir oportunidades y demostrarles que su esfuerzo vale la pena. El futuro de Montería también se construye creyendo en ellos”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García.

Durante el evento también se confirmó que cada institución educativa oficial contará con tres becas para los estudiantes con los mejores resultados académicos, además de una beca para el mejor deportista y otra para el estudiante con mejor desempeño en actividades culturales. Con esta estrategia, la administración municipal proyecta entregar más de 320 becas profesionales cada año.

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Asimismo, la Alcaldía dio a conocer los principales cambios propuestos para fortalecer el programa Todos a la U, iniciativa que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior. Entre ellos se destacan 64 becas del 100 % por excelencia académica para estudiantes de instituciones oficiales, 86 becas del 70 % para ampliar la cobertura del programa, 64 becas del 100 % por mérito deportivo y otras 64 por mérito cultural.

El proyecto también contempla 280 becas de permanencia para garantizar que los beneficiarios puedan culminar sus estudios profesionales y proyecta beneficiar a 558 estudiantes durante 2027, con una inversión estimada de 3.100 millones de pesos. Además, propone fortalecer la financiación del Fondo Educativo Municipal, ampliando su capacidad para garantizar la sostenibilidad del programa y reducir el riesgo de deserción por razones económicas.