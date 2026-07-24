Desde Montería, Abelardo De La Espriella anuncia ambicioso plan para rescatar escuelas olvidadas en Colombia

Montería volvió a convertirse en escenario de uno de los mensajes más simbólicos del presidente electo Abelardo De La Espriella. En una intervención realizada en la capital cordobesa y posteriormente reforzada a través de sus redes sociales, el mandatario insistió en que el futuro del país dependerá de la capacidad del Estado para mirar hacia las regiones históricamente relegadas, con un énfasis particular en el Caribe colombiano.

“El verdadero desarrollo nace en las regiones y llega hasta el último rincón de nuestra Patria”, escribió De La Espriella en su cuenta oficial de X, en un mensaje que coincide con una de las líneas discursivas que ha venido defendiendo desde la campaña presidencial: la descentralización de la inversión pública y la articulación con el sector privado para impulsar proyectos de impacto local.

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El pronunciamiento, realizado desde Montería, tuvo como eje central la educación. El presidente electo anunció su intención de impulsar un censo nacional de infraestructura educativa, comenzando por los departamentos del Caribe, con el propósito de identificar instituciones que presentan rezagos históricos y definir estrategias para su recuperación.

“Yo quisiera hacer un censo nacional, sobre todo en el Caribe colombiano, de todas esas escuelitas que están ahí bajo un zinc viejo y ahí debajo de ese zinc hay sueños, hay jóvenes, hay niños. Quiero hacer un censo de esas escuelitas a ver cómo las ayudamos con algo de participación estatal y vinculando la empresa privada en cada uno de los departamentos y municipios, porque ahí hay un talento increíble”, afirmó De La Espriella durante su intervención.

La propuesta busca integrar a gobernaciones, alcaldías y empresas privadas en un modelo de cofinanciación que, según el presidente electo, permitiría acelerar la recuperación de sedes educativas en zonas apartadas. Aunque aún no se conocen detalles sobre la financiación o los plazos de ejecución, el anuncio representa una señal política dirigida a una región que fue determinante en los resultados electorales del pasado 21 de junio.

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En su mensaje, De La Espriella insistió en que la educación será uno de los pilares de su administración y vinculó esta apuesta con el concepto de “Patria Milagro”, una expresión recurrente en su narrativa política.

“Trabajaremos de la mano con las regiones, las comunidades y la empresa privada para transformar la educación, dignificar la infraestructura escolar y abrirles a nuestros niños y jóvenes el camino hacia un futuro con más oportunidades. Donde hoy hay abandono, construiremos oportunidades. Donde hoy hay olvido, llegará la Patria Milagro”, señaló.

Día de la Independencia de Colombia en Medellín, presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

Sin embargo, el mandatario electo fue más allá del tema educativo y aprovechó el escenario para reiterar su visión sobre el deporte como una herramienta de cohesión nacional. En momentos en que Colombia continúa enfrentando una fuerte polarización política, De La Espriella planteó que las disciplinas deportivas pueden convertirse en un punto de encuentro entre ciudadanos de distintas orillas ideológicas.

“Los campeones inspiran, pero también cohesionan a la sociedad. Y eso es fundamental trabajarlo, porque además yo veo en torno al tema del deporte, ministro, y es mi visión, un tema de unidad nacional, porque cuando nos ponemos la camiseta de Colombia se nos olvidan los partidos, se nos olvidan las diferencias y todos somos Colombia”, expresó.

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El presidente electo también sostuvo que el país tiene la posibilidad de consolidar una industria deportiva con impacto económico y social. “Además de eso veo un gran potencial de negocio para el país, para los deportistas, para las escuelas, en donde podemos hacer una gran industria del deporte. Pero para eso tenemos que rescatar el talento y ayudarlo a salir adelante”, agregó.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

Las declaraciones adquieren relevancia en un momento en que el equipo de transición trabaja en la definición de las primeras prioridades gubernamentales. El énfasis en el Caribe tampoco es casual. La región concentra importantes desafíos en materia de cobertura educativa y calidad de infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales de departamentos como Córdoba, Sucre, La Guajira y Magdalena, donde distintas entidades de control han advertido sobre la necesidad de incrementar la inversión pública en establecimientos educativos.

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Mientras tanto, la transición presidencial entra en su recta final. Abelardo De La Espriella asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto de 2026 para el período constitucional 2026-2030, luego de haber sido declarado oficialmente presidente electo por el Consejo Nacional Electoral.

Mientras tanto avanzan los preparativos del empalme con el gobierno saliente y la conformación definitiva del gabinete que acompañará al presidente electo en el inicio de su mandato.