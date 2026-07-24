Alejandro Eder se refirió a la presunta sospechosa del crimen de María Camila Potosí: “La información que me dieron”

En las últimas horas se viralizó un video en el que apareció un hombre identificado como Carlos Rincón, expareja de una mujer señalada como principal sospechosa en el caso del asesinato de la joven María Camila Potosí en Cali, quien tenía ocho meses de embarazo.

Se trata de una mujer que transportó en una moto a María Camila, tal como quedó registrado en una cámara de seguridad.

En medio de la búsqueda de los responsables del crimen de María Camila y la desaparición de su bebé, Rincón aseguró en el video que el pasado domingo, 19 de junio, el mismo día que fue hallado el cuerpo sin vida de la joven de 21 años, entregaron a las autoridades a su expareja.

Habla expareja de principal sospechosa del crimen de María Camila Potosí: “Parece que hay más implicados”

Lo anterior, según él, luego de haber visto la imagen donde ella aparecía junto a María Camila en una moto.

Cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos conocidos de María Camila Potosí. Foto: Suministrado a El País

“Quiero decirles algo que la gente no sabe y por eso es que nos están amenazando. Yo y mi familia no tenemos que ver sobre el secuestro de la joven María Camila Potosí, la Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja, la tiene en custodia, nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali”, dijo Rincón en un video, expareja de la sospechosa.

María Camila Potosí, de 21 años, tenía ocho meses de embarazo. Foto: Cortesía

Tras las declaraciones de Rincón, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció esta mañana de viernes, 24 de julio. El mandatario de la capital del Valle del Cauca dijo en Blu Radio que, información con la que cuenta, por el momento no hay “capturas oficiales” por este hecho “pero sí se están interrogando varias personas de interés”.

Y agregó Eder en la emisora citada anteriormente: “La información que a mí me dieron es que está en calidad de interrogatorio en este momento [La mujer sospechosa]. El llamado que yo ahí hago es que hay que confiar en el trabajo de la Fiscalía y de la Policía, ellos tienen que ser muy cuidadosos, porque aquí necesitamos que haya justicia. Entonces, no por correr se llega más rápido y aquí se está construyendo un caso con absoluta seriedad. Lo que sí les digo, es que tenga la absoluta certeza que vamos a capturar y llevar a la justicia a todos los responsables”.

Mamá de María Camila Potosí, joven embarazada que fue hallada muerta en Cali, planteó hipótesis sobre bebé que le sacaron a su hija

Por otra parte, el alcalde de Cali anunció este mismo viernes que se aumentó la recompensa para dar con los responsables de este atroz crimen.

“Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a $200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí. Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé. En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia”, informó Eder a través de su cuenta en X.