Caso María Camila Potosí: alcalde Alejandro Eder hizo anuncio clave tras este atroz crimen

En Cali no salen del asombro tras el asesinato de una joven de 21 años, identificada como María Camila Potosí, quien estaba en estado de embarazo y, ahora, su bebé no aparece.

María Camila fue reportada como desaparecida el pasado jueves 16 de julio. Su cuerpo sin vida fue hallado el domingo, en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

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El cuerpo de la joven, quien tenía ocho meses de embarazo, fue hallado envuelto en sábanas y amarrado de pies y manos.

Ahora, las autoridades están tras la búsqueda de los responsables de este atroz crimen. Por ello, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes 24 de julio que aumenta la recompensa para dar con el paradero de los asesinos.

“Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a 200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí. Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé”, dijo Eder a través de su cuenta en X.

Por último, el mandatario de Cali indicó que desde su administración se hará todo lo posible para esclarecer este hecho.

Cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos conocidos de María Camila Potosí. Foto: Suministrado a El País

“En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia”, sentenció el alcalde.

El jueves 23 de julio, la mamá de la joven asesinada contó que la bebé puede estar viva. “En este momento le hago un llamado a la comunidad, a la Policía, que por favor, tengo fe, esperanza, de que mi niña está viva”, planteó en diálogo con La FM.

En su relato, también detalló que el parto de María Camila estaba programado para el próximo 12 de agosto.

“Todo estaba preparado para ese día, ella estaba muy feliz por tener a su bebé, pero lamentablemente no salió todo como lo estábamos esperando; ella fue un ser maravilloso, una niña sencilla, alegre, colaboradora, muy humilde. Y una niña que era muy inocente”, agregó en La FM.