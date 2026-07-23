Ejército abate a tres disidentes y frustra el robo de dos vehículos en la vía Panamericana

En una operación que parecía de película, el Ejército Nacional de Colombia abatió a tres presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, cuando pretendían hurtar dos vehículos.

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“Fueron neutralizados por tropas de la Vigésima Novena Brigada tras secuestrar a un conductor y pretender cometer el hurto de dos vehículos, en el sector de Puerto Nuevo, entre las poblaciones de Mercaderes, Cauca, y Leyva, Nariño, sobre la vía Panamericana”, explicó la institución militar.

Elementos decomisados a los disidentes dados de baja por el Ejército. Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con la información conocida, los ilegales atacaron a disparos a los uniformados que pretendían frustrar el robo, lo que desató una balacera.

“Tras la acción militar, integrantes de la estructura residual intentaron atacar a las tropas activando un artefacto explosivo improvisado; sin embargo, nuevamente los soldados anticiparon esta amenaza y lograron neutralizarla”, detallaron.

De igual manera, precisaron que las tropas del Ejército recuperaron dos vehículos, uno de ellos cargado con 35 toneladas de café. La inteligencia militar indicó que “los abatidos integrarían la estructura residual Carlos Patiño, que delinque en el sur del departamento, y serían los responsables de hurtos a vehículos sobre el corredor vial, así como de acciones criminales dirigidas contra los pobladores, logrando su desarticulación”.

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Camión cargado de café que había sido hurtado por las disidencias. Foto: Suministrada a Semana.

En medio de esta acción militar, los uniformados decomisaron una pistola y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su respectiva judicialización.

“El Ejército Nacional mantiene un riguroso dispositivo operacional sobre la principal arteria vial del Cauca para contrarrestar cualquier amenaza que atente contra la movilidad, la economía regional y la seguridad de quienes transitan por el suroccidente colombiano”, finalizó la institución castrense.

SEMANA conoció que hay avances para operaciones militares contra las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Cauca y se lucran de las actividades como el narcotráfico y las extorsiones al sector productivo.