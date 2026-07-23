Silvestre Dangond se quebró en pleno concierto y habló de situación que lo impactó: “Te rindes y dices: ‘Ya no puedo más’”

Silvestre Dangond se ubicó como uno de los grandes cantantes vallenatos de la música actual, construyendo un legado que marcará para siempre la industria artística. Su voz y talento han cruzado barreras, llegando a escenarios internacionales poco a poco.

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Actualmente, en medio de sus shows en España, el colombiano llamó la atención de los curiosos en redes sociales, luego de un emotivo momento que vivió en su presentación del pasado fin de semana en Madrid.

Silvestre Dangond se tomó unos minutos de la velada y comentó acerca de cómo su vida dio un giro total tras entregarse a Dios. El vallenatero fue claro en que estaba empezando a vivir hasta ahora, ya que tuvo que dejar todo atrás para arrancar con una mirada distinta.

“Tengo 46 años de vida... pero siento que apenas estoy empezando a vivir. Estoy desaprendiendo para aprender, para valorar el presente... estar aquí, valorar el aire, el agua, los árboles, la gente, la familia, el amor, el talento que Dios me regaló”, afirmó.

En medio de su show, el artista se quebró y se mostró emotivo, analizando de fondo cómo Dios actuaba en su realidad y le permitía que todo fuera distinto.

“Muchas veces el ego me hacia creer que yo, yo yo, pero mentira... no soy yo, son los dioses los que me trajeron a esta tierra a cumplir un propósito. Mucha gente busca a Dios con los ojos cerrados, los oídos, y Dios está dentro de mí”, aseguró.

“Lo consigues con tus acciones buenas, cuando te ves al espejo y dices: ‘Solo me tengo yo, me voy a querer, y luego el que me quiera querer, que me quiera, pero yo me voy a amar’”, agregó.

Para concluir, Dangond puntualizó que la paz era lo que había que alcanzar, dándose cuenta cada persona cuando ya no podía sola y debía recurrir a una fuerza del cielo para lograr esto.

“Muchas veces no nos damos cuenta de eso. La paz se encuentra en el silencio, se encuentra no respondiendo... se encuentra cuando te rindes y dices: ‘Ya no puedo más, ya no puedo con mis propias fuerzas. Me entrego a ti mi Dios, mi rey’”, concluyó.