Artistas colombianos brillarán en ‘Unidos por Venezuela’: Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 estarán en concierto benéfico

Tras los mortales terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, la música se convertirá en un puente de solidaridad para ayudar a las víctimas.

El 16 de agosto, el Kaseya Center de Miami será el escenario de ‘Unidos por Venezuela’, un concierto benéfico que reunirá a algunos de los artistas más importantes de la escena latina con el propósito de recaudar recursos para atender la emergencia humanitaria.

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Furniture remains inside apartments damaged in the earthquakes in La Guaira, Venezuela, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Dentro del cartel sobresale una importante representación colombiana. Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 figuran entre los primeros artistas confirmados y compartirán escenario con nombres como Marc Anthony, Ricardo Montaner, Elena Rose, Jay Wheeler, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, SanLuis, Alleh y Zhamira Zambrano.

La conducción estará a cargo del presentador Enrique Santos, mientras que los organizadores anunciaron que próximamente se sumarán nuevos invitados.

La iniciativa es impulsada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de otras compañías del sector del entretenimiento.

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Además del espectáculo musical, el evento contará con un telemaratón internacional y una transmisión en vivo para Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales, desde donde el público podrá realizar donaciones mediante diferentes mecanismos habilitados durante la jornada.

Colombia tendrá una presencia destacada

Feid Foto: Instagram Feid

La participación colombiana será uno de los ejes del concierto. Feid, una de las figuras del género urbano en la actualidad, se suma al proyecto humanitario en un momento de consolidación internacional de su carrera.

A su lado estará Silvestre Dangond, uno de los exponentes del vallenato contemporáneo, quien nuevamente participará en un evento solidario relacionado con Venezuela, país con el que mantiene una estrecha relación artística gracias a la acogida que ha tenido su música durante los últimos años.

El tercer representante colombiano confirmado es Piso 21, agrupación paisa que continúa expandiendo su presencia en el mercado latino y que también hará parte del cartel con el propósito de apoyar la recolección de fondos para las víctimas.

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Escombros después de los 2 terremotos de Venezuela. Foto: Getty Images

El evento surge como respuesta a la crisis provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela y afectaron con especial fuerza a La Guaira y Caracas.

Según el balance oficial más reciente, la tragedia ha dejado 4.561 personas fallecidas, 16.740 heridas, cerca de 18.000 personas sin hogar y alrededor de 1.400 edificaciones colapsadas o con daños severos, entre ellas hospitales, escuelas y viviendas. De acuerdo con estimaciones citadas por organismos y especialistas internacionales, las pérdidas económicas podrían superar los 100.000 millones de dólares.

El impacto de los sismos movilizó rápidamente a la comunidad artística latinoamericana, que decidió convertir la música en una herramienta para canalizar ayuda hacia las miles de familias que aún enfrentan las consecuencias del desastre.

Durante la transmisión del concierto también se emitirán reportajes especiales sobre las labores de rescate, el trabajo de las organizaciones humanitarias y los testimonios de sobrevivientes, con el fin de mantener visible la situación que vive Venezuela y promover nuevas donaciones.

Lista completa de artistas confirmados

Marc Anthony.

Ricardo Montaner.

Feid (Colombia).

Jay Wheeler.

Elena Rose.

Silvestre Dangond (Colombia).

Gente de Zona.

Mau y Ricky.

Olga Tañón.

Lasso.

SanLuis.

Piso 21 (Colombia).

Alleh.

Zhamira Zambrano.

Enrique Santos (presentador).

Los organizadores señalaron que el cartel continuará creciendo en las próximas semanas con nuevos anuncios.

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Las entradas estarán disponibles a partir del 17 de julio a través de Ticketmaster. Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir el evento mediante la transmisión internacional y realizar aportes económicos destinados a los programas de asistencia y reconstrucción para las comunidades afectadas.