Shakira, Aria Vega y Piso 21, los artistas colombianos que lideran en TikTok con canciones virales

El talento musical colombiano irrumpe con fuerza en el panorama digital, impulsado por canciones virales que ya trascienden fronteras. Desde revelaciones locales hasta figuras consolidadas, nombres como Aria Vega, Piso 21, Juan Duque, Shakira y @Takya_ acumulan millones de interacciones, consolidando al país como semillero de éxitos globales.

Estas trayectorias revelan no solo números impresionantes, sino una evolución en la industria donde la creatividad y la conexión con el público definen el éxito.

Aria Vega, la joven de 29 años oriunda de Barranquilla, ejemplifica el ascenso meteórico de las nuevas voces. Su sencillo Chévere, estrenado a inicios de 2026, ha generado más de 1,7 millones de videos asociados y ya supera los 50 millones de reproducciones en Spotify.

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Con una canción vibrante y letras contagiosas, Vega ha pasado de escenarios locales a audiencias internacionales en cuestión de meses. La barranquillera recién anunció el inicio de su gira por Colombia iniciando este 18 de abril en su ciudad natal. La gira incluirá presentaciones en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Manizales, Cali, Neiva, entre otras, consolidando así su presencia a nivel nacional.

El nuevo álbum de Piso 21 que une a Marc Anthony, Juan Duque, Andrés Cepeda y Fonseca Foto: x

Piso 21 y Juan Duque representan la madurez del urbano colombiano con Regalito, un lanzamiento reciente que lidera tendencias con al menos 100 videos diarios vinculados.

En la lista de artistas colombianos virales en la red social se encuentra Shakira con Algo tú. El tema revivió en un día con más de 5 millones de vistas, gracias a retos en la red social que fusionan su pop rock latino con dinámicas fan driven.

Entre los artistas emergentes destaca @Takya_, que ha forjado su carrera desde cero. Con 182 mil seguidores y 842 mil me gusta, se ubicó en el top 5 de los mejores artistas de TikTok LIVE On Stage en Latinoamérica, una iniciativa de la plataforma para dar visibilidad a artistas a nivel mundial, además de participar en escenarios internacionales como los premios TikTok LIVE en Las Vegas.

La FIFA apostará por TikTok para ampliar el alcance del torneo con mayor contenido original. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

“Más que una plataforma de entretenimiento, TikTok se ha consolidado como un espacio de descubrimiento para nuestra comunidad: un lugar donde las personas no solo encuentran lo que les gusta, sino también aquello que aún no sabían que estaban buscando”, asegura Gabriel Llano, líder de Operaciones Musicales en TikTok Latinoamérica.

Este gran impacto en la música tiene su origen en la diversidad y el tamaño de las comunidades musicales que existen en TikTok, las cuales son fundamentales para el descubrimiento, la creatividad y la originalidad que caracterizan a la plataforma.

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En este contexto, la comunidad más grande es KPop, con 72 millones de creaciones. Desde la oficialización de la preventa de BTS en Colombia, este ha sido uno de los temas en tendencia, con más de 48.000 publicaciones en los últimos días.

A este género le sigue el rock, con 13 millones de creaciones, seguido de la salsa, con 9,4 millones y el pop, con 6,2 millones de creaciones.