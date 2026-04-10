BTS Colombia: venta general de las boletas se agotó en una hora

Bogotá se convirtió en el epicentro del fenómeno BTS este viernes. Los shows del 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín, con capacidad para unas 41.000 personas por noche, generaron una avalancha digital que colapsó servidores y redes sociales.

La euforia del ARMY colombiano, uno de los más apasionados de Latinoamérica, se tradujo en una compra masiva: en 90 minutos, todo el inventario disponible desapareció.

La venta general de boletas para los conciertos de BTS en Colombia inició este viernes 10 de abril a las 10 de la mañana y, en un récord impresionante, se agotaron por completo apenas a las 11:30 a. m., apenas una hora y media después, dejando a miles de fans con las manos vacías en la fila virtual.

BTS hace historia en su regreso y causa furor en Latinoamérica; ventas en Colombia superaron expectativas

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Esta velocidad no sorprende si se observa el precedente de la preventa, donde cerca de 300 mil fans se alinearon en la fila virtual, confirmando a Colombia como un mercado explosivo para el K-pop surcoreano.

Comportamiento de la preventa en Colombia

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

La preventa ya había sido un termómetro de locura colectiva. Alrededor de 152.800 fans intentaron asegurar entradas para el 2 de octubre, mientras que 145.500 lo hicieron para el 3, superando en 7,5 veces la oferta total disponible.

El 90 % del stock se evaporó en esa etapa inicial, y Ticketmaster dimensionó la magnitud: la fila virtual habría estirado 315 kilómetros, como de Bogotá a Girardot por la vía al Llano.

“Estamos frente a un nivel de demanda extraordinario. No todos podrán acceder, incluso en preventa. Nuestro sistema garantiza un acceso ordenado y justo”, explicó Jorge Andrés Fierro, operations manager de la empresa.

Este comportamiento, con bots y fans reales compitiendo ferozmente, anticipó el caos de hoy, donde la venta general replicó la histeria, agotando todo en tiempo récord y disparando alertas sobre reventa inmediata en plataformas secundarias.

Ticketmaster advierte: evite estafas y boletas especulativas

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Con las boletas agotadas, Ticketmaster redobla su llamado a la precaución. La empresa insiste en que es el único canal oficial en Colombia y que las ofertas en sitios de reventa son fraudulentas.

Un año de operación de Ticketmaster: llegó a competir, vendió 1,8 millones de boletas, va por más

El foco está en las “entradas especulativas” o “spec listing”, una práctica donde revendedores listan boletos que no tienen en mano, apostando a conseguirlos después para inflar precios hasta el cuádruple.

Claves para no caer en estafas

Ticketmaster detalla cómo blindarse: