BTS Colombia: venta general de las boletas se agotó en una hora

Bogotá se convirtió en el epicentro del fenómeno BTS este viernes. Los shows del 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín, con capacidad para unas 41.000 personas por noche, generaron una avalancha digital que colapsó servidores y redes sociales.
La euforia del ARMY colombiano, uno de los más apasionados de Latinoamérica, se tradujo en una compra masiva: en 90 minutos, todo el inventario disponible desapareció.
La venta general de boletas para los conciertos de BTS en Colombia inició este viernes 10 de abril a las 10 de la mañana y, en un récord impresionante, se agotaron por completo apenas a las 11:30 a. m., apenas una hora y media después, dejando a miles de fans con las manos vacías en la fila virtual.
Esta velocidad no sorprende si se observa el precedente de la preventa, donde cerca de 300 mil fans se alinearon en la fila virtual, confirmando a Colombia como un mercado explosivo para el K-pop surcoreano.
Comportamiento de la preventa en Colombia
La preventa ya había sido un termómetro de locura colectiva. Alrededor de 152.800 fans intentaron asegurar entradas para el 2 de octubre, mientras que 145.500 lo hicieron para el 3, superando en 7,5 veces la oferta total disponible.
El 90 % del stock se evaporó en esa etapa inicial, y Ticketmaster dimensionó la magnitud: la fila virtual habría estirado 315 kilómetros, como de Bogotá a Girardot por la vía al Llano.
“Estamos frente a un nivel de demanda extraordinario. No todos podrán acceder, incluso en preventa. Nuestro sistema garantiza un acceso ordenado y justo”, explicó Jorge Andrés Fierro, operations manager de la empresa.
Este comportamiento, con bots y fans reales compitiendo ferozmente, anticipó el caos de hoy, donde la venta general replicó la histeria, agotando todo en tiempo récord y disparando alertas sobre reventa inmediata en plataformas secundarias.
Ticketmaster advierte: evite estafas y boletas especulativas
Con las boletas agotadas, Ticketmaster redobla su llamado a la precaución. La empresa insiste en que es el único canal oficial en Colombia y que las ofertas en sitios de reventa son fraudulentas.
El foco está en las “entradas especulativas” o “spec listing”, una práctica donde revendedores listan boletos que no tienen en mano, apostando a conseguirlos después para inflar precios hasta el cuádruple.
Claves para no caer en estafas
Ticketmaster detalla cómo blindarse:
- No compre en revendedores ni sitios que ofrezcan boletas antes o justo después de la venta oficial; no existen en posesión real.
- Ignore “reservas anticipadas” o paquetes VIP dudosos: son especulativos disfrazados.
- Las entradas son nominativas, con transferencia bloqueada hasta 30 días antes del show, para frenar fraudes.
- Verifique siempre en el sitio oficial del artista (bts-ticketmaster.com.co) los puntos autorizados.