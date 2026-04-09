BTS hace historia en su regreso y causa furor en Latinoamérica; ventas en Colombia superaron expectativas

Las estrellas del k-pop BTS iniciaron este jueves una gira global que incluye varias paradas en América Latina, respaldados por el éxito de su nuevo álbum en las listas mundiales y su gigantesco concierto de regreso en el corazón de Seúl.

Con 85 actuaciones programadas en 34 ciudades de todo el mundo, la expectativa es tan grande que los analistas se han aventurado a estimar que podría incluso superar en ingresos al reciente Eras Tour de Taylor Swift.

Los artistas pop coreano pasarán por Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, con shows en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid.

Así los BTS anuncian el paso de su gira por Colombia. Foto: Anuncio oficial

El primer show de la gira “empezó”, dijo este jueves a la AFP un responsable de HYBE, la discográfica del grupo.

Los fans se concentraron en Goyang, a unos 16 km al noroeste de Seúl, que engalanó para la ocasión varios de sus sitios emblemáticos, como el Parque del Lago Ilsan, con iluminación del color púrpura emblemático de BTS.

Los asistentes, muchos de ellos vestidos de morado, hicieron fila delante del estadio pese a la lluvia.

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Una multitud que daba cuenta del alcance global de los surcoreanos: entre los que esperaban se oían conversaciones en inglés, español, chino y japonés.

“Creo que fue el boleto más difícil que haya tenido nunca. Incluso en Corea, con un internet rápido, yo estaba en el puesto 80.000 de la fila”, contó a la AFP Evelyn Soto Villarreal, una mexicana de 27 años que reside en Busan.

“La lluvia no va a pararnos”, dijo Czarina Marushka Geronimo, de 33 años. “Volamos desde Filipinas solo para ver el concierto, estamos muy nerviosos”.

En Goyang, donde nació el líder del grupo, RM, hay programados además otros dos conciertos el 11 y el 12 de abril. Para cada uno, se esperan unos 40.000 espectadores.

La agrupación coreana ya tiene agendados más de 34 conciertos. Foto: Netflix

Una cita con “el público de todo el mundo”

“Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible, y dado que esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo, queremos experimentar de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos de cada región”, dijo este jueves Jin, uno de los integrantes de la boyband.

Considerada a menudo como la mayor banda masculina del mundo, BTS se reunió al completo en marzo pasado sobre el escenario por primera vez luego de una pausa de casi cuatro años, para que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Su concierto de regreso desde la plaza Gwanghwamun, frente al histórico palacio de Gyeongbokgung de Seúl, congregó a unos 100.000 fans, según su sello discográfico.

Su transmisión en Netflix atrajo a 18,4 millones de espectadores en todo el planeta, informó el gigante del streaming.

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Su nuevo álbum ARIRANG fue presentado la víspera de su recital en Seúl como un reflejo de la identidad coreana de la banda. Toma su nombre de una canción folclórica tradicional que evoca la nostalgia y la separación, y es considerada como el himno nacional oficioso del país asiático.

Con este disco, el grupo quiso ir más allá de los temas del dolor adolescente y los conflictos internos para adentrarse “en un ámbito en el que reflexionan más profundamente” sobre sí mismos, señaló a la AFP Kim Jeong-seob, autor del libro en coreano “El universo de BTS”.

*Con información de AFP.