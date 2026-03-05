Cultura

Más allá del escenario: el tráiler de BTS en Netflix que muestra el lado más humano de la banda

La agrupación coreana se presentará en octubre de 2026 en Colombia.

Redacción Cultura
5 de marzo de 2026, 4:59 p. m.
Transmisión en vivo de BTS directamente desde el histórico Gwanghwamun en Seúl
Transmisión en vivo de BTS directamente desde el histórico Gwanghwamun en Seúl Foto: Netflix

La agrupación de k-pop coreano BTS llegó este 2026 con un anuncio que ha emocionado a sus seguidores. Se trata de la confirmación de BTS: The Return, la película de Netflix que revelará un retrato íntimo de la banda surcoreana que trasciende el brillo de los escenarios para mostrar su vulnerabilidad y hermandad tras años de pausa.

El tráiler de la película, estrenado este 4 de marzo a nivel mundial, ha generado una ola de reacciones, prometiendo ser un documental que captura el proceso creativo de su esperado álbum Arirang, conectando con el ARMY latinoamericano que espera ansioso su regreso.

YouTube video gN6enGJzjmo thumbnail

El documental BTS: The Return, dirigido por Bao Nguyen, conocido por The Greatest Night in Pop, se estrenará globalmente en Netflix el 27 de marzo de 2026. Producido por Hybe y el equipo de la banda, la película documenta la reunión en Los Ángeles para grabar Arirang, su quinto álbum de estudio que saldrá el 20 de marzo. Este proyecto llega justo después del concierto en vivo BTS Comeback | Arirang, transmitido en directo desde Gwanghwamun, Seúl, el 21 de marzo a las 7:00 p. m. hora de Corea.

Transmisión en vivo directamente desde el histórico Gwanghwamun en Seúl, esta actuación monumental celebra el lanzamiento del nuevo y muy esperado álbum de BTS, ARIRANG.
Transmisión en vivo directamente desde el histórico Gwanghwamun en Seúl, esta actuación monumental celebra el lanzamiento del nuevo y muy esperado álbum de BTS, ARIRANG. Los miembros de BTS, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, se reúnen en el escenario global para el regreso de la década. Foto: Netflix

El tráiler ya acumula miles de vistas en horas, rompiendo récords iniciales en YouTube y redes de Netflix con más de 10 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Este hito refleja el poder del fandom ARMY, que impulsó tendencias globales como #BTSTheReturn y #ArirangComeback, superando cifras de avances previos de la banda en plataformas digitales.

BTS tendrá dos fechas de concierto en Colombia.
BTS tendrá dos fechas de concierto en Colombia. Foto: AFP

BTS ostenta 23 récords Guinness World Records, ingresados al Salón de la Fama en 2022, incluyendo el grupo más reproducido en Spotify, superando a Coldplay, más seguido en Instagram y el video musical más visto en 24 horas con Butter y Dynamite. La agrupación coreana ha dominado Billboard con múltiples premios, ventas récord de álbumes y el mayor debut en Spotify, consolidándose como el fenómeno K-pop que revolucionó la industria musical global.

La gira BTS World Tour 2026, anunciada en enero, marca su regreso luego de que varios de sus integrantes prestaran servicio militar con shows masivos en Norteamérica, Europa y Latinoamérica. Bogotá vibrará con dos fechas confirmadas: 2 y 3 de octubre de 2026, uniéndose a ciudades como México, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

