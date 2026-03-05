Cultura

La furia regresa a Netflix: ‘Bronca’ presenta su temporada 2 con un reparto de lujo y fecha de estreno en Colombia

La galardonada serie en los Emmy y Critics Choice Awards regresará en abril de 2026.

Redacción Cultura
5 de marzo de 2026, 4:25 p. m.
Netflix confirma la segunda temporada de ‘Bronca’ para este 2026.
Netflix confirma la segunda temporada de 'Bronca' para este 2026.

Una de las series más impactantes de los últimos años vuelve este 2026. Se trata de Bronca de Netflix, que regresa en su segunda temporada prometiendo elevar el drama a nuevos niveles de tensión y sofisticación. Este regreso, cargado de un elenco estelar y una trama ambientada en el mundo elitista de los clubes campestres.

La primera temporada de Bronca se estrenó el 6 de abril de 2023 en Netflix, cautivando a millones con su antología de venganza desencadenada por un simple incidente de tráfico. Protagonizada por Steven Yeun como Danny Cho, un contratista en quiebra, y Ali Wong como Amy Lau, una empresaria exitosa, la serie exploró cómo un roce vial escaló a una espiral destructiva de rencores y autodestrucción. En Colombia, donde las plataformas de streaming dominan el consumo audiovisual, Bronca rompió récords al posicionarse entre las producciones no inglesas más vistas en las primeras semanas, superando los 50 millones de horas reproducidas globalmente en su debut.

YouTube video weZ2ZAcvXrU thumbnail

La serie llega con su segunda entrega luego de arrasar en premios, consolidándose como un hito televisivo. Ganó múltiples Emmy, incluyendo Mejor Serie Limitada, Mejor Actor y Actriz para Yeun y Wong, y varios Critics Choice Awards. También acumuló nominaciones a los Globos de Oro y SAG Awards, con 44 nominaciones en total, destacando la química explosiva entre sus protagonistas y la dirección de Lee Sung Jin. Para el público latinoamericano, esta serie coreano-estadounidense resonó por su retrato crudo de la ira reprimida, un tema universal que trascendió barreras culturales.

Netflix confirma la segunda temporada de 'Bronca' para este 2026
La serie llega con su segunda entrega luego de arrasar en premios.

Netflix confirmó la renovación en octubre de 2024, transformándola de miniserie a antología con historias independientes pero unidas por el tema de la “bronca” humana. El anuncio oficial llegó en enero de 2026 durante una presentación de su catálogo, revelando un primer vistazo que generó revuelo en redes sociales. Lee Sung Jin regresa como showrunner, junto a productores como Yeun, Wong y Jake Schreier, asegurando continuidad creativa.

La temporada 2 luce un elenco de primer nivel: Oscar Isaac y Carey Mulligan lideran como una pareja joven, con Charles Melton y Cailee Spaeny completando el cuarteto principal.

Netflix confirma la segunda temporada de 'Bronca' para este 2026
Bronca se perfila como el regreso más esperado del primer semestre del año.

Youn Yuh-jung, ganadora del Oscar, y otros talentos surcoreanos añaden profundidad multicultural. Este cambio de protagonistas refresca la fórmula, apostando por caras conocidas de Hollywood que prometen elevar el drama con su versatilidad probada en proyectos como Dune y Promising Young Woman.

En esta ocasión, la historia se traslada a un exclusivo club de campo propiedad de un multimillonario coreano, donde una pelea entre el jefe de una pareja y su esposa desata un juego de favores, coerción y manipulación. Manteniendo el estilo antológico, explora resentimientos en un entorno de privilegios falsos, llevando las consecuencias de la furia a extremos sociales y emocionales, similar a la espiral vial de la primera temporada, pero con giros elitistas.

La segunda temporada llegará a Netflix el 16 de abril de 2026, disponible simultáneamente en Colombia y el resto de Latinoamérica a las 00:00 hora local. Las expectativas son altísimas: tras el éxito viral de la primera, fans anticipan récords de visualizaciones y más premios, con críticos elogiando el tráiler por su tensión y producción impecable. En un mercado saturado, Bronca se perfila como el regreso más esperado del primer semestre del año, ideal para debates sobre clase, poder y catarsis emocional.

