Netflix confirma quinta temporada de Bridgerton y revela detalles sobre la pareja que protagonizará la nueva entrega

Bridgerton, la serie que ha revolucionado el drama de época en streaming, confirmó su quinta temporada. La producción debutó en Netflix en diciembre de 2020 y acumuló 82 millones de horas vistas en su primera semana, un récord para una producción original de la plataforma.

La serie, adaptada de las novelas de Julia Quinn por Shonda Rhimes, completó cuatro temporadas hasta 2024, con la tercera centrada en Penelope Featherington y Colin Bridgerton que superó los 91 millones de horas vistas globalmente.

El elenco cuenta con actores y actrices claves como Regé-Jean Page como Simon Basset en la primera entrega, Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton, Simone Ashley en la segunda temporada y Nicola Coughlan en la tercera. Phoebe Dynevor, como Daphne Bridgerton, y Claudia Jessie, en el rol de Eloise, consolidaron el elenco principal.

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Confirmación de la quinta temporada

Netflix confirmó que Hannah Dodd y Masali Baduza serán las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton. Foto: ZOE MCCONNELL/NETFLIX

Netflix anunció oficialmente la quinta temporada de Bridgerton, que mantendrá el formato de ocho episodios y se filmará en Londres, Reino Unido. Jess Brownell asume el rol de showrunner y productora ejecutiva, junto a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen. La entrega se posiciona como la penúltima de la saga principal, con planes para una sexta y posible spin-off.

El enfoque narrativo y lo que ha hecho emocionar a sus seguidores es el anuncio de Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, la hija introvertida del medio de la familia como protagonista.

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Netflix confirmó que Hannah Dodd y Masali Baduza serán las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton. Foto: ZOE MCCONNELL/NETFLIX

Dos años después de la muerte de su esposo John Stirling, Francesca regresa al mercado matrimonial por motivos prácticos. La llegada de Michaela Stirling, prima de John y personaje reimaginado por Masali Baduza, introduce un giro queer que altera sus planes.

Netflix confirmó que Hannah Dodd y Masali Baduza serán las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton. Foto: ZOE MCCONNELL/NETFLIX

De acuerdo a lo revelado por Netflix la temporada seguidora a Francesca, ahora condesa de Kilmartin, quien ha lidiado con sentimientos de extrañeza en la alta sociedad. Reservada por naturaleza, enfrenta un conflicto interno cuando Michaela despierta emociones inesperadas. Este desarrollo cuestiona si priorizará conveniencias sociales o sus impulsos personales.

Michaela Stirling, retratada como encantadora y vivaz, oculta vulnerabilidades que la llevan a evitar compromisos emocionales. Su regreso a Londres para manejar los asuntos de la familia Kilmartin la obliga a confrontar su relación con el legado de su primo fallecido y su conexión emergente con Francesca. Esta dinámica representa una adaptación audaz del sexto libro de Quinn, ‘When He Was Wicked’, originalmente centrado en un romance heterosexual.

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Netflix confirmó que Hannah Dodd y Masali Baduza serán las protagonistas de la quinta temporada de Bridgerton. Foto: ZOE MCCONNELL/NETFLIX

La decisión de transformar a Michael Stirling en Michaela responde a la visión inclusiva de Rhimes, quien incorporó narrativas LGBTQ+ desde la segunda temporada con Eloise. Hannah Dodd asumió el rol de Francesca en la tercera entrega, tras Violet Evergarden en la primera, mientras Masali Baduza, actriz sudafricana conocida por “Noughts + Crosses”, debuta como Michaela tras un cameo en la cuarta temporada.

Este anuncio llega tras el éxito de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, el spin off de 2023 que acumuló 16 millones de vistas en tres días. La quinta temporada está prevista para 2027.