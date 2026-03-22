La nueva miniserie de Netflix que tardó solo 24 horas en conquistar el mundo: Así es el thriller que está rompiendo récords

Como es costumbre, Netflix sigue sorprendiendo a sus suscriptores con el contenido que llega a formar parte de su catálogo mes a mes. En marzo, por ejemplo, han sido más de cinco títulos los que se han estrenado causando gran sorpresa entre los espectadores.

En esta lista de estrenos recientes que han llegado a la plataforma, se encuentra la miniserie española Esa noche, una producción que tardó solo 24 horas en conquistar el mundo y que ahora se posiciona en el top tres de esta categoría con mayor número de reproducciones en Netflix, solo por detrás de las nuevas temporadas de One Piece y Un lugar para soñar.

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Jason George es el creador de esta obra, conocido también por proyectos como Narcos y The Blacklist. Bajo la dirección están Jorge Dorado y Liliana Torres, mientras que su elenco está conformado por Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas como protagonistas.

‘Esa noche’, la tercera serie más vista en Netflix en marzo

Su estreno en la plataforma tuvo lugar el pasado 13 de marzo y, desde entonces, este thriller cargado de tensión ha logrado cautivar a los suscriptores de Netflix, recibiendo todo tipo de criticas.

Medios especializados en noticias, reseñas y recomendaciones de películas, series y documentales como Heaven of Horror, han destacado esta miniserie como una producción “muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio”.

Por su parte, el sitio web Decider señala que les “costó mucho conectar con las hermanas y con la complicada situación en la que se meten”.

Para entender un poco más estas críticas, sin hacer spoilers, la sinopsis de Esa noche dice lo siguiente: Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre.

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En este contexto, la miniserie plantea una poderosa pregunta: ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar para proteger a la familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por los seres queridos.

En total, esta miniserie española cuenta con seis episodios en su primera temporada, los cuales tienen una duración que varía entre los 38 y 46 minutos.