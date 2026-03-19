Netflix arrasa en Colombia: la película inesperada que domina hoy el ranking y pocos habían visto venir en marzo

Las plataformas de streaming suelen ofrecer segundas oportunidades a producciones que, en su paso por las salas de cine, no alcanzaron las metas comerciales esperadas. Este es el caso de ‘La bestia’ (Beast), una cinta de supervivencia protagonizada por el británico Idris Elba, que recientemente ha escalado hasta la primera posición del ranking de lo más visto en Netflix en regiones como Colombia y España, logrando superar a producciones de alto perfil como ‘Máquina de guerra’ (War Machine), protagonizada por Alan Ritchson.

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Hasta hace pocos días, el liderato de la plataforma parecía indiscutible para ‘Máquina de guerra’. La cinta de Ritchson, quien ha consolidado su popularidad gracias a la serie Reacher, se proyectaba como uno de los grandes hitos de visualización de la temporada. Sin embargo, el comportamiento de los usuarios ha dado un giro inesperado.

Según reportan diversos portales especializados en métricas de visualización, ‘La bestia’ ha logrado desplazar al éxito de Ritchson, especialmente en mercados europeos. Este fenómeno resulta llamativo considerando que la película dirigida por el islandés Baltasar Kormákur se estrenó originalmente en los cines en 2022 con un desempeño financiero discreto.

Con un presupuesto estimado de 36 millones de dólares, ‘La bestia’ recaudó aproximadamente 59 millones a nivel global durante su exhibición en salas. Aunque la cifra no la categorizó como un éxito comercial rotundo —considerando los costos de marketing y distribución—, la crítica fue moderadamente favorable.

En el portal de reseñas Rotten Tomatoes, la película sostiene una aprobación del 68 % por parte de los especialistas, mientras que la audiencia le otorga un 77 %.

Sinopsis: Una lucha por la supervivencia en la sabana

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La trama de ‘La bestia’ sigue al Dr. Nate Samuels (Idris Elba), un hombre recientemente enviudado que viaja a Sudáfrica con sus hijas adolescentes para visitar una reserva de caza administrada por un viejo amigo de la familia (Copley). Lo que se planeó como un viaje de reconciliación familiar se transforma en una pesadilla cuando son acechados por un león de grandes dimensiones.

El antagonista animal, creado mediante efectos digitales, representa una amenaza inusual: un depredador que, tras sobrevivir a cazadores furtivos, ha desarrollado una hostilidad sistemática hacia los seres humanos.

El caso de ‘La bestia’ no es aislado. Netflix se ha convertido en un ecosistema donde thrillers de acción de presupuesto medio encuentran la audiencia masiva que les fue esquiva en la gran pantalla. La combinación de una estrella internacional como Idris Elba y una premisa de tensión constante parece ser la fórmula que finalmente ha permitido que esta producción encuentre su lugar entre lo más visto del catálogo global.