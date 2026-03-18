‘La Oficina’ rompe las redes: ¿por qué la versión mexicana de ‘The Office’ es el fenómeno viral del momento?

La franquicia de comedia más influyente de las últimas décadas suma un nuevo capítulo a su historia global. El pasado viernes 13 de marzo, la plataforma de streaming Prime Video estrenó “La Oficina”, la decimoctava versión internacional de la serie originalmente creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant. En esta ocasión, la narrativa se traslada a Aguascalientes, México, para retratar las dinámicas de una empresa familiar bajo el lente del falso documental.

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Bajo la dirección de Gaz Alazraki (reconocido por Nosotros los Nobles y Club de Cuervos) y el guion de Marcos Bucay, la producción busca adaptar el humor ácido de la versión británica y el éxito comercial de la estadounidense a la idiosincrasia del mercado latinoamericano.

A diferencia de la venta de papel en Pensilvania o Slough, la versión mexicana sitúa la acción en la oficina regional de Jabones Olimpo. La trama gira en torno a Jerónimo Ponce III, interpretado por el actor Fernando Bonilla, un gerente que, según el comunicado oficial de la plataforma, heredó su cargo sin la experiencia necesaria.

Esta premisa sirve como motor para generar situaciones de incomodidad y absurdo, elementos que definen el ADN de la franquicia. Junto a Bonilla, el elenco principal está conformado por Elena Del Río, Fabrizio Santini, Edgar Villa, Armando Espitia y Alexa Zuart, quienes dan vida a los arquetipos familiares de la oficina: el empleado ambicioso, la recepcionista espectadora y el asistente del gerente.

Uno de los puntos diferenciadores de esta adaptación, según declaraciones de sus creadores y protagonistas, es el énfasis en la realidad económica local. En una entrevista distribuida por la agencia EFE, Fernando Bonilla señaló: “Somos un país con una tremenda precarización laboral, con una explotación campante“.

Este enfoque se hace evidente desde los primeros episodios. Mientras que el primer capítulo establece la amenaza de cierre de la sucursal, un punto de partida común en otros remakes, el segundo episodio profundiza en la ansiedad de los empleados por “cobrar la quincena”, reflejando una problemática financiera que resuena específicamente en el contexto mexicano y regional.

La primera temporada de “La oficina” consta de ocho episodios, cada uno con una duración aproximada de 30 minutos. Prime Video optó por un lanzamiento de temporada completa, permitiendo el consumo inmediato de toda la entrega.

La serie mantiene fielmente la técnica del falso documental, donde los personajes rompen la cuarta pared para confesar sus pensamientos a la cámara, una herramienta que permite explorar temas contemporáneos de forma crítica. Según los adelantos de la producción, la serie no huye de los temas de la agenda actual, abordando con humor las dinámicas sobre el sexismo y la cultura organizacional moderna.

El legado de una franquicia inagotable

Desde su nacimiento en 2001 en la BBC británica, The Office ha demostrado ser un formato altamente maleable. Si bien la versión estadounidense protagonizada por Steve Carell (2005-2013) sigue siendo el estándar de éxito para muchos espectadores, la versión mexicana llega con el reto de diferenciarse en un ecosistema de contenido saturado.

Con la dirección de Alazraki, la serie intenta equilibrar el “sabor local” con los ritmos cómicos ya probados internacionalmente, buscando que el espectador reconozca en “Jabones Olimpo” no solo un set de televisión, sino la realidad de cualquier oficina en América Latina.