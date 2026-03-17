Luto en el cine: muere reconocido actor de ‘Volver al futuro’ a sus 89 años, tras complicaciones en una operación

El actor estadounidense Matt Clark, cuya carrera abarcó más de cinco décadas y superó el centenar de créditos en cine y televisión, falleció el pasado domingo 15 de marzo a los 89 años. La noticia fue confirmada por su familia, marcando el fin de una era para los seguidores del género wéstern y las grandes producciones de las décadas de los 70, 80 y 90.

Katy Perry: el angustiante video en el que se vería a la cantante envuelta en llamas, ¿cuál es su estado de salud?

De acuerdo con las declaraciones entregadas por su esposa, Sharon Mays, a medios internacionales como TMZ y Variety, el deceso ocurrió en su residencia ubicada en Austin, Texas. Clark había sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica en la columna vertebral; sin embargo, el postoperatorio presentó complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento durante la mañana del domingo.

Aunque la familia no ha profundizado en detalles específicos sobre el cuadro clínico final, se confirmó que su muerte fue consecuencia directa de los problemas de salud surgidos tras dicho procedimiento. El anuncio coincide con el cierre de la temporada de premios en Hollywood, lo que ha generado una ola de reacciones entre colegas y seguidores que destacan su disciplina y longevidad en la industria.

Los protagonistas de ‘Volver al futuro’. Foto: x

Matt Clark no solo fue un actor de reparto; fue un pilar del género wéstern. Su capacidad para encarnar personajes rudos, auténticos y memorables lo llevó a trabajar bajo la dirección de figuras legendarias. Participó en clásicos como ‘The Outlaw Josey Wales’ (1976), dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, y ‘Jeremiah Johnson’ (1972), junto a Robert Redford.

Su presencia en la televisión también fue constante. Durante la época dorada de las series de vaqueros, Clark fue un rostro familiar en producciones que marcaron generaciones, tales como:

Gunsmoke

Bonanza

Little House on the Prairie (La familia Ingalls)

¿Quién es Adam Pearson y cuál es su enfermedad genética? El actor llamó la atención en los Óscar

Su versatilidad le permitió transitar del drama histórico a la ciencia ficción comercial. En 1990, interpretó a Chester, el barman, en ‘Volver al futuro III’, papel que le otorgó reconocimiento entre un público más joven y global, consolidándolo como una figura de culto dentro de la trilogía de Robert Zemeckis.

A diferencia de otros actores de su generación que optaron por el retiro temprano, Clark mantuvo su pasión por la actuación hasta el final. Su último crédito cinematográfico registrado fue en la reciente producción de Marvel, ‘Venom: El último baile’ (2024), demostrando su capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas del cine contemporáneo.

En una entrevista en 1991, Clark reflexionó sobre su oficio con una sencillez característica: “Actuar era como siempre soñabas de niño: ponerte chaparreras y botas, y atarte espuelas que tintinean al caminar”.

Esa autenticidad fue resaltada por el director Gary Rosen, quien en un comunicado reciente lo describió como “un actor de carácter absolutamente único que hacía memorable cada escena en la que aparecía”. La industria despide así a un artista que, aunque a menudo alejado de los focos mediáticos principales, construyó una de las trayectorias más sólidas del cine clásico y moderno.