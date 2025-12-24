“Rompí a llorar”: una de las estrellas originales de ‘Regreso al Futuro’ recuerda cómo la sustituyeron por ser más alta que Michael J. Fox

Volver al Futuro se ubica como una de las películas que transformó la historia del cine, dejando una huella indeleble en la cultura popular e influyendo hasta el día de hoy en el género de la ciencia ficción.

Una cinta tan icónica como esa tiene muchas historias detrás de cámaras y existe una bien conocida, de parte de Michael J. Fox, el actor que interpretó al famoso Marty McFly, y Melora Hardin, quien trabajó en la aclamada serie The Office, cuando un giro creativo cambió sus vidas para siempre.

Cuatro décadas después de la filmación de la película, Melora Hardin revivió uno de los rechazos más devastadores que le ha dado la industria, cuando, debido a cambios de último momento, fue descartada para el papel de Jennifer Parker, la novia de McFly.

Michael J Fox interpretó al adolescente Marty McFly. Foto: Volver al futuro

Hardin, quien más tarde interpretaría a Jan Levinson en The Office, en su juventud ya gozaba de un extenso portafolio con experiencias en series infantiles y cine, y aseguró que había sido seleccionada para el papel en la aclamada cinta de ciencia ficción producida por Steven Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis. Hardin alcanzó a interpretar varias escenas junto al actor Eric Stoltz, primer actor que daría vida a McFly.

De acuerdo con la actriz, ya había firmado un acuerdo laboral para dos películas, ya que se tenían previstas las secuelas.

Una prejuiciosa decisión

Michael J. Fox ya estaba en la mira de Zemeckis y Spielberg para interpretar a McFly, sin embargo, este estaba comprometido con la realización de la sitcom Family Ties, por lo que continuaron con el actor Eric Stoltz, pero decidieron no era el indicado para el tono de la película.

Con la llegada de Fox al estudio, Hardin sufrió consecuencias inesperadas en el papel para el que había sido elegida, pues era aproximadamente 20 centímetros más alta que Michael J. Fox, que fue la razón por la que finalmente terminó saliendo del filme.

La actriz recordó que Volver al futuro fue una gran desilusión para ella. Cuenta que se sintió profundamente afectada, llegando a llorar. Mencionó que, aunque hubo otros proyectos que nunca se concretaron, este fue especialmente difícil de superar.

Melora Hardin y Robert Downey Jr. durante una representación de la obra de teatro "McNeal". Foto: AP

“Volver al futuro fue una enorme decepción. Tenía 17 años, ¿sabes? Rompí en llanto”, confesó a Entertainment Weekly. “Fue muy triste. Hubo varias de esas cosas que recuerdo, proyectos que nunca llegaron a hacerse, pero ese fue particularmente duro”.

Michael J. Fox trató este asunto de manera directa en su libro Future Boy, señalando que la industria del entretenimiento tiene prejuicios respecto a la estatura.

“Mi altura jugó a mi favor cuando era un actor adolescente interpretando a chicos más jóvenes, pero se volvió en mi contra como adulto, cuando aspiraba a papeles románticos frente a actrices más altas”, escribió Fox. “Lamento que este prejuicio haya afectado inadvertidamente a otra integrante del elenco de Volver al futuro: Melora Hardin“, agregó.

El fracaso para llegar al éxito

“Para estar donde estoy, tienes que haber fracasado más de lo que has tenido éxito”, explica Hardin.

Melora Hardin publicó una biografía. Foto: @MeloraHardin

“Creo que la gente no se da cuenta de eso cuando lo ve desde afuera. Tienes que ser alguien que esté cómodo con el fracaso, con ponerte en la línea de riesgo todo el tiempo. El fracaso no dice nada sobre ti. Solo tienes que fallar mejor… y seguir fallando mejor”.

La actriz hace una reflexión sobre los prejuicios que se viven en el mundo del cine y el entretenimiento, pero, al mismo tiempo, da esperanzas y le da un nuevo significado a fallar, como un paso que se debe dar para alcanzar el éxito.