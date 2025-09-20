‘The Paper’, el spin-off de ‘The Office’ en HBO Max: lo que debe saber antes de ver esta nueva comedia que promete ser un éxito

Desde el pasado 18 de septiembre llegó a HBO Max la esperada serie de comedia The Paper, creada, escrita y producida por Greg Daniels junto a Michael Koman, con los dos primeros episodios disponibles desde esta fecha de lanzamiento y luego, cada jueves, con dos capítulos más hasta completar la primera temporada.

La comedia muestra al mismo equipo documental de The Office, un éxito rotundo del que también estuvo a cargo Greg Daniels, ahora inmortalizando la lucha de un histórico diario del Medio Oeste y un editor que intenta hacer todo lo que está a su alcance para revivirlo.

En este caso, The Paper cuenta con un elenco estelar encabezado por Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei (Poker Face), Melvin Gregg (American Vandal), Gbemisola Ikumelo (A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us), Ramona Young (Never Have I Ever), Tim Key (The Witchfinder) y Oscar Nuñez (The Office).

A la lista se suman otras participaciones especiales entre las que se encuentran: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

Todo lo que debe saber antes de verla por HBO Max

La serie, producida por Universal Televisión (una división de Universal Studio Group), se presenta como una sátira del periodismo local en formato de falso documental, retomando el estilo que hizo célebre a The Office.

Allí Domhnall Gleeson es quien interpreta a Ned Sampson, un exvendedor de la división de papel higiénico de Enervate que, después de años de estar alejado del periodismo, toma el reto de dirigir el periódico local, el Toledo Truth Teller, un diario en decadencia, por lo que su misión será devolverle la relevancia, mientras intenta trabajar con un grupo de redactores con poca o nula experiencia.

Datos clave

La historia transcurre en Toledo, Ohio.

El Truth Teller es el periódico local en decadencia que intenta sobrevivir al paso del papel a la digitalización.

es el periódico local en decadencia que intenta sobrevivir al paso del papel a la digitalización. Ned (Domhnall Gleeson) y Esmeralda (Sabrina Impacciatore), son quienes lideran la redacción que se presenta como un espacio “caótico” con periodistas voluntarios.

Se vuelve a utilizar el formato de falso documental y el equipo de grabación de The Office.

Cabe mencionar que el spin-off The paper se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de septiembre de 2025, pero a Latinoamérica llegó apenas el pasado 18 de septiembre con un lanzamiento de dos episodios iniciales y luego, estrenos semanales de dos capítulos cada jueves de la siguiente manera: