Esta película de Netflix se convirtió en el primer título en superar los 300 millones de visualizaciones

Desde hace ya varias semanas los directivos de Netflix están muy alegres por el inesperado éxito que ha conseguido la cinta ‘Las guerreras K-Pop’, la gran película del 2025. Hace un par de semanas ya había destronado a ‘Alerta Roja’ para convertirse en la película más vista en toda la historia de esta plataforma, pero no conforme con batir ese récord, este film, en su tercera semana en la plataforma, ha vuelto a escalar al primer puesto en el Top 10 semanal.

Tras regresar al primer lugar, ‘Las guerreras K-pop’ sumó 22,6 millones de visualizaciones más durante la semana del 8 al 14 de septiembre, alcanzando la escandalosa cifra de 314,2 millones. Una cifra impresionante que además le permite convertirse en el primer título de la historia en esta plataforma en superar la barrera de los 300 millones.

Hasta ahora, la primera temporada de ‘El juego del calamar’ era la obra que más se había quedado cerca de conseguir estos números, pero este fenómeno coreano solo pudo conseguir 265,2 millones de visualizaciones. El segundo lugar de este ranking era para la primera temporada de Wednesday con 252,1 millones y en tercera posición estaba ‘Alerta Roja’ con 230,9 millones.

De por sí, estos tres títulos eran los únicos que habían logrado superar la barrera de los 200 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en Netflix, lo que deja en evidencia el enorme éxito que está teniendo ‘Las guerreras K-pop’.

Las guerreras k-pop se convirtió en el primer título de Netflix en superar la barrera de los 300 millones de visualizaciones. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

Incluso, estos datos aún pueden crecer un poco más antes de que acabe el periodo de 91 días, pues esos 314,2 millones los consiguió durante sus primeros 87 días en la plataforma. Si bien es cierto que tampoco va a sumar una cifra extraordinaria en los días restantes, si se lo va a poner muy complicado al siguiente título de Netflix que quiera superar esas cifras récords de visualizaciones.