Suscribirse

Cultura

Esta película de Netflix se convirtió en el primer título en superar los 300 millones de visualizaciones

Esta cinta superó, y por mucho, a Alerta Roja como la película más vista de la plataforma.

Redacción Cultura
16 de septiembre de 2025, 11:57 p. m.
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.
Esta cinta superó, y por mucho, a Alerta Roja como la película más vista de la plataforma. | Foto: Getty Images

Desde hace ya varias semanas los directivos de Netflix están muy alegres por el inesperado éxito que ha conseguido la cinta ‘Las guerreras K-Pop’, la gran película del 2025. Hace un par de semanas ya había destronado a ‘Alerta Roja’ para convertirse en la película más vista en toda la historia de esta plataforma, pero no conforme con batir ese récord, este film, en su tercera semana en la plataforma, ha vuelto a escalar al primer puesto en el Top 10 semanal.

Tras regresar al primer lugar, ‘Las guerreras K-pop’ sumó 22,6 millones de visualizaciones más durante la semana del 8 al 14 de septiembre, alcanzando la escandalosa cifra de 314,2 millones. Una cifra impresionante que además le permite convertirse en el primer título de la historia en esta plataforma en superar la barrera de los 300 millones.

YouTube video player

Hasta ahora, la primera temporada de ‘El juego del calamar’ era la obra que más se había quedado cerca de conseguir estos números, pero este fenómeno coreano solo pudo conseguir 265,2 millones de visualizaciones. El segundo lugar de este ranking era para la primera temporada de Wednesday con 252,1 millones y en tercera posición estaba ‘Alerta Roja’ con 230,9 millones.

Contexto: Estas son las mejores películas de Netflix para hacer un maratón en el mes del amor y amistad

De por sí, estos tres títulos eran los únicos que habían logrado superar la barrera de los 200 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días en Netflix, lo que deja en evidencia el enorme éxito que está teniendo ‘Las guerreras K-pop’.

Las guerreras k-pop es una de las películas más vistas en Netflix.
Las guerreras k-pop se convirtió en el primer título de Netflix en superar la barrera de los 300 millones de visualizaciones. | Foto: Captura de Tudum by Netflix

Incluso, estos datos aún pueden crecer un poco más antes de que acabe el periodo de 91 días, pues esos 314,2 millones los consiguió durante sus primeros 87 días en la plataforma. Si bien es cierto que tampoco va a sumar una cifra extraordinaria en los días restantes, si se lo va a poner muy complicado al siguiente título de Netflix que quiera superar esas cifras récords de visualizaciones.

Por último, este título de la plataforma aún va a aguantar todavía varias semanas más en el Top semanal, por ende, no sería extraño que la plataforma líder en streaming del mundo, realice cambios en la forma de contar las visualizaciones y amplíe el periodo a cubrir, esto con el objetivo de conseguir que la sensación de éxito sea lo mayor posible.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Catherine Siachoque destapó el riesgoso método con el que bajó de peso: “Me desmayaba cada segundo”

2. Bayern Múnich tomará importante decisión con Luis Díaz: se hará oficial en menos de 24 horas

3. ¿Quién cobrará la millonaria recompensa por entregar al asesino de Charlie Kirk?

4. Desde Argentina saltan por Javier Gandolfi y su salida de Atlético Nacional: esto dice la prensa

5. Carlos Vives recibirá inesperado homenaje en los Premios Juventud 2025; hará historia con este galardón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixCine

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.