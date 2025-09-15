Suscribirse

Estas son las mejores películas de Netflix para hacer un maratón en el mes del amor y amistad

Para el mes de septiembre habrá una lista de cintas para disfrutar estas celebraciones con distintos relatos y enfoques.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de septiembre de 2025, 8:08 p. m.
Películas de Netflix para amor y amistad
| Foto: Tráiler The Holidays - Historia de un matrimonio - A Star is Born / Montaje SEMANA

Amor y amistad es una fecha que puede tocarle el corazón a algunas personas, por lo que un plan recomendado será disfrutar de las mejores películas en las plataformas de streaming.

Para las siguientes fechas, Netflix tiene en su catálogo una serie de contenidos que son sugeridos para disfrutar del romance, las desilusiones amorosas y las amistades.

Según la parrilla de este servicio, hay cinco cintas que serían de gran compañía en caso de querer quedarse en casa y gozar del día. Son títulos modernos y más clásicos, relatados de distintas maneras.

Ha nacido una estrella (A Star is Born) - 2018

Una de las cintas más comentadas del 2018, debido a todo lo que rodeó la producción. Bradley Cooper y Lady Gaga conquistaron al público con la historia de amor entre sus personajes, al punto de darle vida a Shallow en la gala de los premios Oscar. A pesar de que el final no es del todo esperado, su magnetismo cumple el propósito en este tiempo.

A STAR IS BORN - Official Trailer 1

Orgullo y Prejuicio - 2005

Es una de las películas más recordadas, centrándose en el relato de Joe Wright. Es romántica y única, navegando en el mundo que interpretan Keira Knightley y Matheww McFadyen, con sus personajes de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, respectivamente.

Orgullo y Prejuicio- Trailer

Tres metros sobre el cielo - 2010

Este relato esta basado en el proyecto de Federico Moccia, según menciona Fotogramas, ubicando a dos personajes en un aura romántica y especial. María Valverde y Mario Casas se unen para contar la trama centrada en Barcelona, donde dos mundos opuestos enamoran a los jóvenes y los hacen atravesar un escenario de altibajos.

3 metros sobre el cielo - Trailer

Historia de un matrimonio - 2019

No todo es color de rosa en una relación, y esto fue lo que sucedió en la vida de una pareja interpretada por Scarlett Johansson y Adam Driver. Ambos no tuvieron el final feliz, lidiando con un proceso de divorcio, pues su amor está roto. El desenlace dará un giro y mostrará lo que ocurre cuando aún quedan cenizas.

Historia de un matrimonio | Tráiler oficial | Netflix

The Holidays - 2006

Pese a que la temática ronda en las celebraciones de fin de año, la historia de The Holidays puede despertar emociones en esta temporada de amor y amistad. Un relato basado en los personajes de Kate Winslet y Cameron Díaz, quienes intercambian de casa para vivir unas vacaciones distintas y así hacer catarsis.

THE HOLIDAY [2006] - Official Trailer (HD)

NetflixAmor y amistadPelículas

Noticias Destacadas

