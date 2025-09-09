‘Stranger Things’: estos son los detalles que prepara la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix

Stranger Things se convirtió en una de las producciones más famosas de Netflix, alcanzando un fuerte número de audiencia a lo largo de los años. El formato sumó varias temporadas, plasmando una historia cargada de ficción, sorpresas y misterio.

Con la llegada de 2025, la plataforma de streaming lanzó el tráiler de la quinta y última entrega, dando los primeros picos de lo que será un cierre particular. Este avance viene recargado de detalles, los cuales harán que todo se torne distinto a lo visto anteriormente.

Este video cuenta cómo los protagonistas se enfrentarán al terror de Vecna en Hawkins, llevando una confrontación que marcará la trama inicial.

El regreso de los personajes permitió que las expectativas fueran más altas, elevando las especulaciones de cómo será el final.

Elenco confirmado de la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Winona Ryder

Millie Bobby Brown

David Harbour

Finn Wolfhard

Maya Hawke

Priah Ferguson

Gaten Matarazzo

Caleb McLaughlin

Noah Schnapp

Sadie Sink

Natalia Dyer

Charlie Heaton

Joe Keery

Brett Gelman

Jamie Campbell Bower

Cara Buono

Amybeth McNulty

Nell Fisher

Jake Connelly

Alex Breaux

Linda Hamilton

Stranger Things, imagen de la serie de Netflix | Foto: Netflix

En cuanto a la sinopsis, se reveló que todo estará situado en el otoño del 87, donde se unen todos los personajes para ir en contra del antagonista. Pese a que se tiene idea de cómo acabar con él, hay un misterio que ronda el relato.

“Es otoño de 1987. Hawkins está marcado por el origen de las grietas y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero está desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes. La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Once, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar”.

“Se avecina la batalla final y, con ella, una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez”, se lee en medios como Fotogramas.

Aunque no se profundizó sobre la duración de los capítulos, Independent en Español compartió el título de cada episodio, generando expectativas sobre lo que ocurrirá en esta temporada.

La misión La desaparición de... La trampa de Turnbow Hechicero Electrochoque La huida de Camazotz El puente Este lado

Stranger Things 5 temporada | Foto: Cortesía Netflix

¿Cuándo será la fecha de estreno de ‘Stranger Things 5′?