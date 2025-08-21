Los seguidores de la exitosa serie Stranger Things se preparan para el fin de una era. La quinta y temporada final de la serie ya tiene fecha de lanzamiento. La última entrega se estrenará dividida en tres partes. En Colombia, la primera parte llegará a Netflix el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 10:00 p.m., seguida por la segunda parte el 25 de diciembre, y finalmente el último y más largo capítulo, que durará dos horas y media, se transmitirá el 31 de diciembre.

A pocos meses del estreno de lo que será el fin de una era para el elenco de Stranger Things, una de sus actrices hizo un gran anuncio. Se convirtió en madre a sus 21 años.

Stranger Things se estrenó el 15 de julio de 2016 en Netflix y se convirtió en éxito mundial y captó fans en diversos países. | Foto: Fotos: Stranger Things 5

Se trata de Millie Bobby Brown, quien encarna al personaje de Eleven en la serie. La actriz y su esposo Jake Bongiovi anunciaron recientemente que se convirtieron en padres. El detalle que ha llamado la atención de los seguidores de la pareja es que nunca se vieron fotos del embarazo. La razón detrás es que la pareja se convirtió en padres a través de la adopción de una bebé, dando la bienvenida a su primera hija, de la cual aún no se conoce su nombre.

El anuncio lo hicieron público a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, donde expresaron su emoción por esta nueva etapa en su vida familiar, destacando que desean vivir este capítulo “en paz y privacidad”. La pareja bloqueó los comentarios en la publicación, que rápidamente superó el millón de “me gusta”, reflejando la gran reacción de sus seguidores.

La actriz ha sido blanco de críticas por parte de la prensa, en los últimos años. | Foto: AFP

Millie y Jake confirmaron que la adopción fue reciente y que con este gesto “ahora somos tres”. La noticia ha sido recibida con alegría y sorpresa, ya que no se habían filtrado detalles previos sobre la llegada de un bebé a su familia.

La actriz de Stranger Things ganó fama mundial gracias a su papel de Eleven en la exitosa serie de Netflix , que la catapultó a la fama siendo apenas una niña. Desde entonces, la actriz británica ha consolidado una carrera que abarca tanto la actuación en cine como en televisión, además de convertirse en una figura influyente de la moda y activista social.

Jake Bongiovi, por su parte, es hijo del famoso cantante de rock estadounidense Jon Bon Jovi. Aunque proviene de una familia muy reconocida en el ámbito musical, Jake ha navegado con discreción en su carrera, incursionando en actuación y modelaje.

La pareja comenzó su relación romántica en 2021, tras haber sido amigos por un tiempo. En abril de 2023, Millie anunció su compromiso con Jake a través de una emotiva publicación en Instagram, y un año después, en mayo de 2024, se casaron en una ceremonia íntima en Florencia, Italia. La boda estuvo marcada por la presencia del actor Matthew Modine, quien ofició la ceremonia y escribió los votos.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron a salir en 2021. | Foto: Foto: AFP